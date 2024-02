Medtem ko trener Zoran Zeljković nogometaše Olimpije pripravlja na tekmo leta s Celjem, ki lahko državno prvenstvo zaplete ali razplete, so se znova pojavile govorice o prodaji ljubljanskega kluba. V slovenski prestolnici se vsake toliko časa razširijo govorice, da želijo nemški lastniki z Adamom Deliusom na čelu prodati klub, a jih vsakič vztrajno zanikajo.

Govorice so znova postale glasnejše v minulih dneh, ko se je v Ljubljani mudil 54-letni turški poslovnež Acun Ilicali, čigar premoženje naj bi bilo vredno več kot 100 milijonov evrov. Ilicali se je v Ljubljani srečal tudi s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom in vse skupaj obelodanil s fotografijo na instagramu. Takoj so se pojavila namigovanja, da se Ilicali zanima za nakup Olimpije, da predsednik kluba Delius zanj zahteva najmanj 10 milijonov evrov, potem ko ga je nakup od Milana Mandarića stal pet milijonov evrov. Ilicali je turški medijski mogotec, ki investira tudi v nogomet. V Angliji je od leta 2022 lastnik nekdanjega prvoligaša Hull Cityja, za katerega je igral tudi sedanji športni direktor Mure Robert Koren in se trenutno bori za vrnitev v elitno ligo. V preteklosti je imel nekaj mesecev lastniške deleže v nizozemskem klubu Fortuna Sittard in irskem Shelbourne. Zdaj Ilicali nove poslovne priložnosti išče na območju nekdanje Jugoslavije in v okolici, zato naj bi pridobival informacije, kako je z vlaganji v velik klub v Sloveniji. V Olimpiji so se uradno zavili v molk, Delius pa vseskozi ponavlja, da se o prodaji kluba ne pogovarja z nikomer.

Vodstvo Olimpije vztrajno ponavlja, da nima težav s finančnim poslovanjem kluba, in zagotavlja, da je proračun pokrit. Z načinom delovanja kluba ni najbolj zadovoljen župan Ljubljane Zoran Janković, ki je v preteklosti že pomagal pri reševanju finančnih zagat. Po lanski zamenjavi šampionskega trenerja Alberta Riere ni več hodil na tekme, zato je bil vesel, ko je sredi jeseni v klub prišel domači trener Zoran Zeljković.