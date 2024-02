Po sedmih zaporednih zmagah so košarkarji Dallasa v ligi NBA prejeli boleči zaušnici. Najprej jih je ugnala Indiana, nato pa so na slovenskem večeru dan pred 25. rojstnim dnem Luke Dončića klonili še na gostovanju pri Clevelandu. In to na kakšen način! Po asistenci slovenskega zvezdnika je P. J. Washington 2,6 sekunde pred koncem dosegel koš za točko prednosti. Kazalo je, da se je moštvo iz Teksasa izvleklo, a nato je na sceno stopil Max Strus, ki je pred zvokom sirene za zmago metal kakšne tri ali štiri korake za črto, ki označuje sredino igrišča, in na veselje domačih navijačev zadel za končnih 121:119 v korist Clevelanda.

»Neverjeten met. Drugega ne morem reči. Strus nas je pokopal v zadnji četrtini. Pri zadnjem metu je krivda tudi na meni, saj sem mu bil najbližji in bi ga moral bolje pokriti. Nisem imel najboljšega večera,« je povedal Luka Dončić po tekmi, na kateri je v statistiko vpisal 45 točk, 14 asistenc in devet skokov. Zelo se je tudi razveselil podpore navijačev, saj v Clevelandu živi največja slovenska skupnost v ZDA. V tem delu Amerike naj bi bilo približno 60.000 izseljenih Slovencev in njihovih potomcev. »Predvajali so celo slovensko glasbo, kar je izjemno. Vedno rad predstavljam Slovenijo. Tudi v Dallasu poznamo slovenski večer, vrtimo slovensko glasbo in podobno. Zahvalil bi se navijačem, ki so me resnično toplo sprejeli,« je povedal Dončić.

Dončić: Staram se

»Staram se. Jutri bom še posebej dolgo na masažni mizi,« se je Dončić pošalil ob omembi medijev, da je pred njim rojstni dan. Ljubljančan je pred dopolnjenimi 25 leti postavil številne mejnike, ki ga uvrščajo ob bok največjim košarkarjem vseh časov. Je v družbi le šestih posameznikov, ki so bili pred omenjeno starostjo petkrat izbrani na tekmo Vseh zvezd (LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Dwight Howard, Anthony Davis in Isiah Thomas). Do zdaj je prišel že do 66 trojnih dvojčkov, kar je pred 25. letom starosti uspelo le Oscarju Robertsonu (89). Do včeraj je na 380 tekmah dosegel skupno 10.825 točk. Več sta jih do 25. leta dosegla le LeBron James (13.927 na 505 tekmah) in Kevin Durant (12.258 na 461 tekmah). In le Jamesu je ob Dončiću pred 25. letom uspelo skupno zbrati več kot 10.000 doseženih točk, več kot 3000 skokov in več kot 3000 asistenc.

Izjemno sezono je imel Luka Dončić že lani, ko je povprečno na tekmo dosegel 32,4 točke, 8,6 skoka in osem asistenc. Le en košarkar v zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu je pred tem sezono končal s povprečjem več kot 30 točk ter po osmih skokov in asistenc na tekmo – Michael Jordan v sezoni 1988/89. Letos mu gre še precej bolje. Na dozdajšnjih 50 tekmah namreč povprečno dosega po 34,5 točke, s čimer je prvi strelec lige, 9,6 asistence in 8,8 skoka.

Za naziv MVP potrebuje boljše rezultate moštva

Dejstvo je, da Luka Dončić v letošnji sezoni igra na izjemni ravni, vredni naziva najkoristnejšega košarkarja (MVP). A za to slovenskemu košarkarju manjkajo boljši rezultati Dallasa. V najboljšem primeru, če ne pride do velikih presenečenj, se lahko moštvo iz Teksasa prebije do petega mesta zahodne konference, kar po vsej verjetnosti ne bo dovolj za naziv MVP. Je pa treba dodati, da ima trener Jason Kidd od prestopnega roka na voljo precej bolj konkurenčno ekipo. P. J. Washington in Daniel Gafford sta dodala tisto, kar je pod obročema Dallasu manjkalo. Od njunega prihoda so rezultati precej boljši, kar navijače navdaja z optimizmom pred končnico. V njej lahko na krilih Dončića in Kyrieja Irvinga zagrenijo življenje vsakomur, a le, če moštvo ostane zdravo, kar je bilo v zadnjem obdobju prej izjema kot pravilo. »Čutimo, da imamo trenutno pravo mešanico igralcev, ki lahko nekaj naredi tudi v končnici. Resnično sem zadovoljen s tem, kako delujemo,« kljub porazoma ostaja optimističen Dončić.