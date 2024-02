Tim Gajser je jasno pokazal, da se želi vrniti v boj za naslov prvaka, ki ga je v svoji karieri osvojil petkrat. Veseli ga, da bo imel v Janu Pancarju slovenskega sotekmovalca v elitnem razredu MXGP, dotaknil pa se je tudi odhoda Marca Marqueza iz Hondine družine.

O pripravljenosti pred začetkom svetovnega prvenstva.

Nekako je v načrtu, da v sezono vstopam z 90-odstotno pripravljenostjo. To sem se naučil z izkušnjami, saj sezona traja pet mesecev in moraš biti ves čas konstanten, saj je treba zdržati vse tekme. To ne pomeni, da bom na prvih tekmah vozil bolj zadržano in se ne bom boril za zmago. Če bo priložnost, jo bom zagrabil, a dejstvo je, da v Argentini prvenstva ne moreš dobiti, lahko pa ga izgubiš.

O spominu na lansko hudo poškodbo pred začetkom sezone.

Spominu ni mogoče ubežati. Veliko slik na družbenih omrežjih sem videl na dan obletnice. Je pa to vse že preteklost, zgodilo se je lani. Zdaj niti ne pomislim več na to in vsa osredotočenost je na letošnji sezoni.

O zahtevnosti letošnjega svetovnega prvenstva.

Veliko je voznikov, ki smo se sposobni boriti za naslov svetovnega prvaka. Moja motivacija je zelo visoka, predvsem po lanski sezoni, ko sem se poškodoval. Boril se bom in dal vse od sebe. Cilj je, da si naslov prvaka priborim nazaj. Vsekakor si najbolj želim ostati zdrav, biti brez poškodb. Želim biti konstanten na vseh tekmah in se boriti za najvišja mesta. Zagotovo me zanima naslov prvaka, a če ga ne bom osvojil, ne bo konec sveta. Življenje gre naprej, vedno moraš stremeti k temu, da si še boljši. Tudi konkurenca ne spi in v tem trenutku smo vsi zdravi.

O novostih na motorju.

Motor je nov, drugačen, a sem z njim zelo zadovoljen. Vedno testiramo kaj novega, skoraj vsak dan dobim nove dele iz Japonske. Z razvojem sem zelo zadovoljen, prav tako s trdim delom Honde, ki se ves čas res trudi.

O pripravljalnih tekmah v Italiji, na katerih je dvakrat zmagal.

Po lanski poškodbi je bilo veliko vprašanj, ali je pametno tekmovati pred začetkom prvenstva. Vsaka tekma prinaša nekaj tveganja. A sam se zavedam, da so tekme pomembne, da jih je treba voziti. Predvsem po petmesečnem premoru od zadnje tekme. Ne gre za to, da bi zarjavel. Trening ni isto kot dirka, čeprav 35 minut voziš v istem ritmu kot na dirki. Na tekmi je vseeno več pritiska, druge voznike imaš okoli sebe. Vse skupaj je bila tudi dobra potrditev, da smo čez zimo dobro delali in je treba to le še nadgraditi.

O sklepnih pripravah pred začetkom prvenstva.

Večinoma treniram doma v Lembergu, saj nam gre tudi vreme zelo na roko. Vse od Mantove sem doma in sem treniral na domači progi. Grem tudi na kakšne druge proge v bližini, da se malo zamenja.

O konkurenci.

Večinoma sem osredotočam sam nase in se s konkurenco ne obremenjujem. Malce že opaziš v tem trenutku, ko so pripravljalne tekme in vidiš rezultate ter tako sklepaš, kdo je v formi. V Italiji je bilo nekaj najboljših, niso pa bili vsi tam. Konkurenca je res ostra in želim si vrhunske sezone, da se bomo vsi zares borili in bo zanimivo za vse. Za nas in za gledalce.

O slovenski družbi v razredu MXGP.

Jan Pancar je že na pripravljalnih tekmah pokazal, da lahko dobro vozi. Pokazal je, da sta z očetom dobro delala. Želim mu, da bi bil čim večkrat v deseterici in bi se boril tudi z nami, tovarniškimi vozniki. To je dobro za ves slovenski motokros in tudi za tisto tekmo za pokal narodov ob koncu sezone. Že lani smo imeli vrhunsko ekipo, a mislim, da smo z Janom v tem razredu še močnejši.

O svoji ekipi.

Sprememba je pri Hondi, ki se vrača tudi v razred MX2, tako da smo trije tovarniški vozniki. Kar se mojega dela garaže tiče, vsi mehaniki ostajajo isti. Res dobro delujemo in smo kot družina.

O startih na tekmah, ki so njegova največja hiba.

Ogromno smo se ukvarjali s tem. Vsakič v mrtvi sezoni se ukvarjamo s tem. Na prvih letošnjih tekmah smo bili solidni, saj sem bil vedno med prvimi tremi, kar je prvi cilj. Sploh letos, v tej konkurenci, bodo starti zelo pomembni, saj bomo imeli vozniki zelo podobne čase.

O dirkah na mivki.

Tudi mivki sem se to zimo zelo veliko posvetil. Saj sem bil že prej dober, a sem tukaj videl največ prostora za napredek. Poleg tega ti trening na mivki lahko veliko da za trdo podlago. Pridobiš mehkobo, izbira linij je drugačna, saj se proga hitreje uniči. Tudi fizično so treningi veliko bolj naporni.

O koledarju svetovnega prvenstva.

Koledar je kar klasičen. Res bomo prvič imeli dvajset prizorišč za svetovno prvenstvo, kar je novo. Veseli me tudi, da je veliko dirk sorazmerno blizu Slovenije, kamor vedno pride veliko navijačev. To me vedno zelo veseli.

O prihodu Ducatija v motokros.

To je dobro za naš šport. To pomeni nova mesta v tovarniški ekipi in novo konkurenco. Motorja še nismo dosti videli, le v zadnjih dneh je Antonio Cairoli​ objavil nekaj videov, z njim sem tudi govoril. Deluje dobro. Je pa tako, da letos še nimajo veliko ciljev v svetovnem prvenstvu, z letom 2025 pa naj bi prišli za polno sezono in jih bo zanimivo spremljati.

O odhodu prijatelja Marca Marqueza iz Honde.

Z Marcom sva še vedno veliko v stikih. Videli smo, da se je v zadnjih sezonah zelo boril z motorjem. Honda bi morala narediti velik napredek, če bi ga hotela zadržati. Čeprav se je pri Hondi počutil res kot doma, se je odločil prav. Je tekmovalec in ga razumem, mislim pa tudi, da si vrat pri Hondi ni povsem zaprl. To pomeni, da če bodo izboljšali motor, mislim, da se bo vrnil.

O svojem odnosu do Honde.

Pogodbo imam še za to in prihodnje leto. Za zdaj ne razmišljam o selitvi, saj resnično dobro sodelujemo. Motor je dober in ne bi spreminjal ničesar.

*** 134 dirk za veliko nagrado je v razredu MXGP v svoji karieri odpeljal Tim Gajser. 40 zmag je zbral na teh dirkah, dobil je 96 voženj.