Nepreslišano: Boštjan Istenič, novinar

V prvih 20 krogih državnega prvenstva je bil Maribor zaradi svojih »zvestih in nepogrešljivih« navijačev kaznovan v kar 17 krogih, skupaj s 23.700 evri kazni, pri čemer kazen za izgred v Murski Soboti tu še ni upoštevana. Olimpijini navijači so upravo ljubljanskega kluba doslej stali samo nekaj tisočakov manj. Ne samo da imajo ti navijači na tribune prosti vstop, klubom delajo še dodatne stroške in ves čas predstavljajo varnostno grožnjo. Funkcionarjem klubov se ne zdi nič posebnega, če navijači po porazu vdrejo na novinarsko konferenco in udeležencem grozijo »z batinami«, ali če obiščejo trening in tam napenjajo mišice. Klubske uprave jih kljub temu še naprej ujčkajo in hvalijo, v kako veliko pomoč so njihovi ekipi.