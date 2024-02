Da je gradbena stroka nedotakljiva, da lahko nekaznovano proizvaja izdelke, ki niso zakoniti, sem že večkrat opozoril na konkretnih primerih. Namreč, če projektant napačno sprojektira in izvajalec napačno izdela, in to napako potrdi tudi končni izvedenec na tehničnem pregledu, je projekt zakonit in dober, čeprav je lahko dokazati, da temu ni tako. Kdo je torej varuh gradnje, ki dejansko upošteva predpise in je dejansko ustrezna? IZS in ZAPS to nista, saj kot stanovski organizaciji nekritično ščitita svoje člane, namesto da bi ščitila javni interes. Na moja in tudi druge predloge ne odgovarjata ali pometata napake pod preprogo. Tudi strokovni izvedenci so izven dejanskega nadzora stroke in lahko trdijo, kar želijo, brez možnosti nadzora, kar sem občutil na lastni koži (www.dnevnik.si/1042791678). Ali ni nenavadno, da kljub več smrtnim primerom pri normalni uporabi stavb še noben inženir ni bil obsojen, čeprav je logično, da so bili krivi prav inženirji?

Pristojno ministrstvo za gospodarstvo in osebno ministra za gospodarstvo Matjaža Hana sem večkrat pozval, naj prepreči prodajo naprav, ki ne izpolnjujejo tehničnih pogojev, in naj sanira stanje na tržnem inšpektoratu, pa ni niti odgovoril. Mu ni treba, ima težave v stranki, obnaša se, kot da dela v privatnem podjetju, čeprav sem navedel tudi oškodovanje javnih sredstev iz tega naslova (subvencije). Tudi ni odgovoril na vprašanje, kdo bdi nad prodajo varnih in zakonom ustreznih materialov ali naprav v tej državi (v prejšnji se je vedelo, katera ustanova to dela). In seveda, na kak način lahko končni kupec, ki je oškodovan, uveljavi svoje pravice. Država je dolžna skrbeti za zagotavljanje varnega in zdravega okolja za končne uporabnike in mora za to imeti konkretna in učinkovita orodja, ki jih na področju gradnje ni.

Zato je ta črna luknja velika in vseobsegajoča in ni od včeraj. Gradbeni inženirski lobi je nedotakljiv in sam sebi zadosten in ni pod javnim nadzorom. To si je zagotovil z zakonom, ki ne zagotavlja javnega interesa in javnega nadzora nad to dejavnostjo.

mag. Bojko Jerman, univ. dipl. inž. arh., Dolsko