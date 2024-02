Cukjati: »Glejte, omenjali ste svobodo. Saj v tistih časih so resno vzeli svobodo, komunisti, in so delali, kar so hoteli. Nobenih meja. In tudi danes ta svoboda, jaz jo primerjam s tisto svobodo ... poglejte, kaj se je dogajalo z vašo RTV in poglejte, kako se sedaj nad mediji pripravlja nadzor. In vsi drugi elementi kažejo, da čutijo in jemljejo to kot svobodo, da delajo, kar hočejo. Vse globe, ki so bile pravzaprav izdane za nezakonito protestiranje in vse tisto kolesarjenje, ki je šlo po načelu nezakonitosti, brez dovoljenja, brez prijave in podobno, še te globe so vse 'skenslali'. To se pravi, da delajo, kar hočejo. To je pravzaprav reakcija totalitarizma. V tem je totalitarizem – delajo, kar hočejo. In tudi samostojna veja oblasti, ki se imenuje sodstvo, se zdi, da ne dela več kot samostojna veja oblasti.«

Ali pa: »Ne da se tako voditi in delati z državo, kot se sedaj poskuša. Ne da. To je tukaj tisoč napak, oziroma jaz bi ponovil – vse tisto, kar je lahko narobe, gre narobe. Vse. Dajte vsaj eno stvar povedati, da ne gre narobe ... To so take abotnosti, take neumnosti, take nore stvari se dogajajo, ki jih ne moreš drugače razložiti, kot da so to ljudje, ki ne znajo vladati. To so ljudje, ki ne smejo biti na takih položajih. To so nesposobneži. To ni iz zlobe, ne – to so grabežljiveži, jasno. Tukaj milijon, tam milijon, desetim po pet milijonov, pa je petdeset milijonov.«

Pri tem je, vsaj po mojem mnenju in za razpravo, pomemben tudi del izjave iz intervjuja Ksenije Horvat, direktorice TV Slovenija, v Večerovi prilogi V soboto, en dan pred tem, torej 24. 2., citiram: »Depolitizacija je izvedena na način, za katerega smo si zelo prizadevali v tistih dveh letih desnega prevzema RTV Slovenija. Torej nimamo več v programskem svetu političnih nastavljencev s politično agendo in političnimi stiki. Izgubili so vpliv. To je zelo pomembno. Vemo, kako je bilo v prejšnjih časih, ko so dobivali uredniki direktna navodila svetnikov, ko se je uredniška politika oblikovala nekje drugje oziroma izven naših pisarn.«

Glede na to izjavo me zanima, kakšna je to nova uredniška politika TV Slovenija, ki dovoljuje takšno grobo blatenje sedanje Golobove vlade in poveličevanje prejšnje, Janševe vlade. Dolžnost demokratičnih medijev je sicer, da »gledajo pod prste« vsakokratni oblasti, a da priznavajo tudi njihove dobre lastnosti in dejanja. Ne pa tako, kot sta si sedanjo vlado privoščila Možina in Cukjati – z najbolj grobimi besedami, obtožbami in žalitvami. Kaj je bila prejšnja Janševa vlada res tako »oh in ah«? In ali na Možinov intervju s Cukjatijem res niso vplivali prejšnji»politični nastavljenci s politično agendo in političnimi stiki«? Ne verjamem.

Očitno ima novo vodstvo TV Slovenija strah pred Jožetom Možino ter njegovim vzornikom in ideološkim vodjo Janezom Janša. Po enomesečnem premoru od zadnje oddaje Pričevalci, dne 25. 1., se je Možina tokrat na bivšo (komunistično) in sedanjo oblast znesel v intervjuju s Cukjatijem. Sicer je pa že omenjena Ksenija Horvat, direktorica TV Slovenija, na eni zadnjih sej programskega sveta RTV Slovenija dejala, da na te »oddaje gledamo kot na izjemno pomembne dokumentarne prispevke«. To naj bi bila torej »nova« (stara) uredniška politika TV Slovenija?

Andrej Šušterič, Proseniško