Kriza na Bližnjem vzhodu se vse bolj preliva v britansko notranjo politiko. Najnovejšo epizodo v nanizanki domačih političnih posledic izraelskega kolektivnega maščevanja Palestincem v Gazi za srhljiv teroristični vdor Hamasa v Izrael 7. oktobra lani je sprožil razvpiti nekdanji podpredsednik konservativne stranke Anderson Lee. V pogovoru na desničarski televiziji GB News je sodeloval v razpravi o tem, ali islamisti (kot otoški desničarji rečejo muslimanskim skrajnežem) upravljajo Britanijo. Tam je trdil, da je londonski župan Sadiq Khan, ki je pakistanskega rodu in musliman, »prestolnico predal svojim islamističnim prijateljem«. V bistvu je šlo za njegov komentar propalestinskih protestnikov, ki se vsako soboto zberejo pred parlamentom in mirno – vsaj velika večina – zahtevajo premirje v Gazi.

Opravičiti se noče

»London vodi zelo strahopetni Khan in zdi se, da ni razočaral samo judovskega prebivalstva, ampak tudi celotno prebivalstvo Londona in Velike Britanije. Slišal sem Suello (nekdanja notranja ministrica Suella Braverman, ki je odstopila zaradi premalo desne usmeritve Sunakove vlade, op. p.) reči, da imajo islamisti nadzor nad našo državo. Tega ne verjamem, verjamem pa, da imajo nadzor nad Khanom, Londonom in Starmerjem (vodjo opozicijskih laburistov, op. p.),« je trdil Lee, nekdanji dolgoletni laburistični svetnik, ki je leta 2018 prestopil v konservativno stranko, leto kasneje postal njen poslanec, na začetku leta 2023 pa tudi eden od njenih podpredsednikov. Zdaj ni več ne eno ne drugo, ampak neodvisni poslanec, ker so ga konservativci zaradi teh zadnjih izjav minuli teden vrgli iz stranke.

Khan je obsodil Leejeve trditve in tudi dolgotrajni molk premierja Rishija Sunaka ter njegovih ministrov. »Bojim se, da je oglušujoči molk Sunaka in vlade odobravanje rasizma. S tem sporočajo muslimanom, da sta rasizem in protimuslimanstvo sprejemljiva,« je dejal. V konservativni stranki pa bolj kot Leejeve besede, ki so sprožile plaz islamofobnih in rasističnih kritik župana, kritizirajo to, da se ni hotel in da se še vedno noče opravičiti. Sunak je, ko se je končno oglasil, dejal, da so bile njegove besede napačne in nesprejemljive, večkrat pa zavrnil odgovor na vprašanje, ali so bile islamofobne. Britanski muslimanski svet, največja krovna organizacija okoli 3.860.000 muslimanov na Otoku (od tega 1,3 milijona v Londonu), ki tvorijo 6,5 odstotka prebivalstva, pa je od konservativne stranke zahteval, da naj preišče »strukturno islamofobijo« v stranki.

Za večino Britancev je islam grožnja

Najnovejša drama na Bližnjem vzhodu je povsod na Otoku, tudi na ulicah, zelo povečala antisemitske in islamofobne izpade. Antisemitskih je bilo lani rekordno veliko, 4103, dve tretjini pa sta se zgodili po 7. oktobru. Od takrat do 7. februarja je bilo 2010 prijavljenih islamofobnih napadov in izpadov, 600 več kot v enakem obdobju leto prej.

Številni konservativci kljub vsemu zahtevajo vrnitev Leeja v stranko. Branijo ga s trditvijo, da zastopa večinsko mnenje konservativnih volilcev. Nekateri celo pravijo, da se strinjajo z njim in da je govoril resnico. Nova raziskava organizacije Hope not Hate (Upanje, ne sovraštvo) kaže, da 58 odstotkov Otočanov misli, da je islam grožnja britanskemu načinu življenja. Dve tretjini članov konservativne stranke pa imata negativno mnenje o muslimanih.

Guardian je medtem razkril izmenjavo sporočil članov Konservativne demokratične organizacije (CDO), ki so jo ustanovili konservativci, jezni zaradi izsiljenih odstopov Borisa Johnsona in Liz Trus. V njih žolčno napadajo Sunaka zaradi Leejeve izključitve. »Čas je, da se kačasti premier poslovi,« je napisal eden, drugi pa, da nikoli ne bi smel postati premier. Eden je Sunaka preimenoval v Nutsaka, kar je vulgarna beseda za moški del telesa v intimnem predelu.