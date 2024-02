Ob nedavnem sprejetju vladne uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2024, v katerih je predvidenih 15 satelitskih urgentnih centrov, med njimi pa ni Zdravstvenega doma (ZD) Kamnik, so predstavniki tamkajšnje lokalne skupnosti izrazili skrb, da bi se čez čas NMP ohranila le v satelitskih centrih, v drugih zdravstvenih domovih, torej tudi v ZD Kamnik, pa bi jo ukinili. Nasprotovanje temu so izrazili tudi lokalni prebivalci. Konkretne odgovore so potem predstavniki lokalne skupnosti poiskali kar na sedežu ministrstva za zdravje, kjer jim je državni sekretar Denis Kordež zagotovil, da so uspešno rešili vse dileme, ki so se pojavile ob sprejetju omenjene uredbe.

Sledili bodo pobudam zdravstvenih domov

»Tako kot smo napovedali, mi nujne medicinske pomoči v Kamniku ne zdaj ne v prihodnje nikakor ne ukinjamo. Ravno nasprotno, za delovanje službe nujne medicinske pomoči, kjer je stalno prisoten zdravnik, smo Kamnik prepoznali kot strateško točko, ki ostaja tako zdaj kot tudi v prihodnje. Formalno bo to zavedeno ob prenovi pravilnika o službi nujne medicinske pomoči. Želimo si, da bi bil pravilnik sprejet in da bi začel veljati do letošnjega poletja,« je po dobro uro dolgem srečanju za zaprtimi vrati dejal Kordež. Obenem je poudaril, da pravilnik vsebuje ne samo mrežo teh strateških točk, ampak tudi druge vsebinske dele, ki jih je treba še strokovno pripraviti in tudi uskladiti. »Zagotovo bodo vključeni tudi kolegi iz Kamnika in bodo spremljali ta napredek, tako kot smo se danes tudi dogovorili,« je še povedal državni sekretar in dodal, da do zdaj od drugih zdravstvenih domov še niso prejeli konkretnih pripomb. »Podane so nekatere pobude, ki jim bomo sledili v obliki sklicev sestankov in z regionalnimi ter lokalnimi pristopi.«

S sestankom sta bila zadovoljna tudi župan Kamnika Matej Slapar in župan Komende Jurij Kern. Slapar je pozdravil prepoznavo Kamnika kot pomembne strateške točke, kjer se lahko nujna medicinska pomoč razvija tudi v prihodnje. »Dobili smo vsa potrebna zagotovila, da nujna medicinska pomoč z zdravnikom ostane tudi po prenehanju veljavnosti te uredbe. Hkrati se bo v letošnjem letu pripravil pravilnik o nujni medicinski pomoči. Naš kritičen pomislek se je nanašal prav na aktualni pravilnik iz leta 2015, saj iz njega ni bilo razvidno, v katero smer se bo razvoj nujne medicinske pomoči na našem območju odvijal,« je po sestanku dejal kamniški župan.

Nujno reševalno vozilo ostaja

Tako Zdravstveni dom Kamnik ostaja strateška točka, kjer bo zdravnik prisoten in zagotovljen 24 ur na dan ter vse dni v tednu. »Obljubljeno nam je bilo, da bodo sklepi z današnjega sestanka zapisani, in verjamem, da bodo tudi v pravilniku, ki bo v tem letu usklajen,« pa je povedal direktor Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik Sašo Rebolj, ki ne skriva ambicij glede krepitve mreže nujne medicinske pomoči, ki v tem trenutku odlično funkcionira. V prihodnje naj bi se prešlo na tako imenovani srečevalni sistem – doslej je v primeru intervencije na teren odpeljalo reševalno vozilo z zdravnikom, diplomiranim zdravstvenikom oziroma medicinsko sestro ter srednjo medicinsko sestro oziroma zdravstvenim tehnikom, po novem pa bo pri intervenciji na teren odpeljalo eno ali po potrebi dve vozili. Pri tem je predvideno, da bo nujno reševalno vozilo z diplomiranim zdravstvenikom in zdravstvenim tehnikom na intervencijo odpeljalo v roku ene do dveh minut po aktivaciji. Zdravnik se bo intervenciji po potrebi priključil kasneje, v tako imenovanem vozilu urgentnega zdravnika, kjer ga bo spremljal diplomirani zdravstvenik.

Kljub nekaterim očitkom glede uvajanja vozila urgentnega zdravnika, ki so bili izrečeni na torkovi nujni seji odbora državnega zbora za zdravstvo – seja je bila sklicana na zahtevo NSi – je Rebolj dejal, da se mu uvajanje vozil urgentnih zdravnikov kot predstavniku stroke nikoli ni zdelo problematično in da so se za to spremembo tudi zavzemali. »Naša glavna dilema je bila povezana s tem, ali bo nujna medicinska pomoč po letu dni še vedno na razpolago,« je pojasnil Rebolj.

V ZD Domžale vlagajo v izobraževanja mladih zdravnikov V ZD Domžale sta dve zdravnici specializantki, Andreja Oven, dr. med., in Natalija Fink, dr. med., uspešno opravili specialistični izpit na področju družinske medicine. Obe zdravnici sta specializacijo opravljali v ZD Domžale in bosta nadaljevali delo v že obstoječih ambulantah družinske medicine, v eni zaradi odhoda zdravnice na drugo delovno mesto in v drugi zaradi upokojitve. »V našem zdravstvenem domu imamo šest izkušenih mentoric s področja družinske medicine, ki trenutno mentorirajo osem specializantk. Z izobraževanjem in integracijo novih zdravnikov zagotavljamo stabilnost in kontinuiteto zagotavljanja družinskih zdravnikov, obenem pa izražamo zavezanost kakovostni družinski medicini na območju Domžal in okolice,« je povedala direktorica Renata​ Rajapakse.