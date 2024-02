»Pri Xiaomiju bo tehnologija vedno osredotočena na človeštvo. Naše inovacije so zasnovane predvsem na podlagi potreb naših uporabnikov. Ekosistem »človek - avto – dom« uteleša zavezo k zagotavljanju celovitih in boljših povezanih izkušenj. S povezovanjem ljudi, avtomobilov in domov želimo ustvariti celovito medsebojno povezanost, ki presega vse, kar je na voljo danes,« je izjavil Daniel Desjarlais, direktor komunikacij Xiaomi International. »Udeležence sejma MWC smo zato povabili, da iz prve roke spoznajo, kako Xiaomijeva vizija spreminja futuristične koncepte v resničnost in spreminja način povezovanja.«

Na razstavnem prostoru je podjetje Xiaomi prikazalo novosti, med njimi pametne telefone serije Xiaomi 14, skoraj 31,5-centimetrski (12,4-palčni) tablični računalnik Xiaomi 6S Pro ter številne z umetno inteligenco podprte naprave interneta stvari (AIoT), ki so pripravljene povzdigniti izkušnjo pametnega življenja. Poleg tega so bile na ogled najnovejše Leicine tehnologije objektivov in robotski pes CyberDog 2.

Celovita povezljivost in prvi električni avtomobil podjetja Xiaomi

Xiaomijev prehod s pametnega telefona in pametnih naprav interneta stvari na pametni ekosistem »človek – avto – dom« celovito združuje osebne naprave, izdelke za pametni dom in avtomobile. To omogoča brezhibno povezljivost strojnih naprav, usklajevanje v realnem času in napredek pri vožnji ter sodelovanje z industrijskimi partnerji. Proaktivni ekosistem je obenem zasnovan tako, da se nemoteno prilagaja sedanjim in prihodnjim potrebam.

Operacijski sistem Xiaomi HyperOS je več kot le še ena odprtokodna različica, saj vsebuje inovacije na sistemski ravni, namenjene spodbujanju neoviranega sodelovanja med napravami in zagotavljanju doslednega delovanja na vseh področjih integrirane platforme pametnega življenja. Kot temelj pametnega ekosistema »človek - avto – dom« združuje več kot 200 kategorij izdelkov, vključuje 600 milijonov globalnih naprav in pokriva več kot 95 odstotkov primerov rabe.1 S sodelovanjem z globalnimi partnerji, razvijalci in proizvajalci bo sistem Xiaomi HyperOS omogočil novemu ekosistemu izkoriščanje širokega spektra možnosti.

Prvi električni avtomobil podjetja Xiaomi, težji pričakovani Xiaomi SU 7, je prava polnovredna visoko zmogljiva ekološko prijazna in tehnološko sodobna limuzina, ki premika meje zmogljivosti, integracije naprav v ekosistem in oblikovanje pametnega mobilnega prostora. Poleg zasnove vozila je Xiaomi razvil tudi pet ključnih tehnologij: električni motor, integrirano baterijo (CTB), tlačno litje podvozja, avtonomno vožnjo (Xiaomi Pilot) in pametno kabino. Izjemen uspeh je plod dela več kot 3.400 inženirjev, 1.000 tehničnih strokovnjakov iz ključnih področij in naložbe preračunano v višini poldruge milijarde evrov.

Mojstrstvo v mobilni fotografiji

Pojdete Xiaomi verjame v inovacije, osredotočene na človeka, in si prizadeva, da bi zagotovilo boljšo in bolj intuitivno izkušnjo mobilne fotografije, hkrati pa nenehno spodbuja razvoj tega področja. S strateškim partnerstvom s podjetjem Leica, ki se je prvič razkrilo ob predstavitvi izrednega pametnega telefona Xiaomi 12S Ultra, je Xiaomi raziskal bistvo upodabljanja in razširil področje profesionalne humanistične fotografije.

Partnerstvo med podjetjema Xiaomi in Leica je z ustanovitvijo Optičnega inštituta Xiaomi-Leica doseglo pomemben mejnik, ki je spodbudil znaten napredek na področju tehnologije upodabljanja in postavil nove standarde za uporabniško izkušnjo na področju fotografije. Novo predstavljena serija pametnih telefonov Xiaomi 14 z optičnimi objektivi naslednje generacije Leica Summilux, zagotavlja neprimerljive fotografske zmogljivosti, ki se odlikujejo v vseh pogojih in primerih rabe.

Robotika in odličnosti v proizvodnji

Xiaomi na sejmu MWC predstavlja tudi vrhunskega robota CyberDog 2, za katere so navdih našli v naravi živih bitij. Robot s sistemom zaznave in odločanja z 19 tipali za vid, dotik in sluh, je zasnovan tako, da posnema gibe, videz in interakcije pravega psa, kar ponazarja Xiaomijev pionirski duh in zavezanost k premikanju mej robotike. Njegova odprtokodna narava pa podpira ekosistem, pripravljen za prilagajanje in programiranje, kar razvijalcem odpira neomejene ustvarjalne možnosti.

Poleg pionirskih tehnoloških izdelkov Xiaomi še naprej na novo opredeljuje proizvodnjo in postavlja pametno tovarno v ospredje industrijskih inovacij. V središčih tehnološke preobrazbe so ključni principi agilnost, operativna učinkovitost in natančnost. Ustanovitev druge faze pametne tovarne v pekinškem okrožju Changping poudarja Xiaomijevo neomajno zavezanost zagotavljanju neprimerljive kakovosti in pionirskih inovacij.

Za trajnostno prihodnost

Xiaomi ni zavezan le zagotavljanju visokokakovostnih in trajnostnih izdelkov in storitev, temveč v središče poslovne strategije postavlja tudi varstvo okolja in trajnostni razvoj. Xiaomi se je z objavo svojih okoljskih prizadevanj v beli knjigi na konferenci COP28 zavezal, da bo do leta 2040 dosegel ogljično nevtralnost.

Ti mejniki se ujemajo z aktivnim sodelovanjem družbe Xiaomi pri pomembnih trajnostnih pobudah, kot so pobuda GE100%, zagovarjanje široke uporabe obnovljivih virov energije in obsežen program recikliranja elektronskih odpadkov. V podporo svojemu poslanstvu trajnostnega delovanja je Xiaomi sprejel model krožnega gospodarstva s ciljem recikliranja 38.000 ton elektronskih odpadkov med leti 2022 in 2026. Ta usklajena prizadevanja ponazarjajo celostni pristop družbe Xiaomi k premostitvi vrzeli med visokotehnološkimi rešitvami in okoljsko trajnostjo ter preoblikujejo vlogo tehnološke industrije pri spodbujanju trajnostne prihodnosti.