Na svoji spletni strani je inštitut za primerjavo samo še sporočil, da je lani prejel 351 veljavnih nominacij, največ pa leta 2016, ko jih je prejel 376.

Pravico do vložitve nominacij ima izbrana peščica posameznikov, kot so člani parlamentov in vlad, nekdanji nagrajenci ter nekateri univerzitetni profesorji. Tisti, ki jih vložijo, lahko objavijo svojega kandidata.

Nominacije so sprejemali do 31. januarja.

Prejemnika te najprestižnejše Nobelove nagrade bodo tako kot vsako leto razglasili oktobra, tako kot tudi ostalih, za medicino, fiziko, kemijo, literaturo in ekonomijo. Podelili jo bodo 10. decembra na obletnico smrti švedskega kemika, inženirja in izumitelja Alfreda Nobela (1833-1896).

Lani je Nobelovo nagrado za mir prejela borka za pravice žensk v Iranu Narges Mohamadi, ki v islamski republiki prestaja več kot 30-letno zaporno kazen