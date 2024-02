»Zdaj ni čas za nacionalno koalicijsko vlado,« je zatrdil Maliki ob robu zasedanja Sveta ZN za človekove pravice v Ženevi. Kot je pojasnil, še »ni prišel čas za vlado, v kateri bi bil Hamas, saj jo bodo v tem primeru bojkotirale številne države, kot se je to že zgodilo«.

»Nočemo biti v takšni situaciji. Želimo biti sprejeti in v celoti sodelovati z mednarodno skupnostjo,« je pojasnil palestinski premier.

Maliki je izrazil prepričanje, da Hamas, ki je od oktobra lani v vojni z Izraelom, podpira zamisel o oblikovanju tehnokratske vlade, ki bi prevzela odgovornost v tem za Palestince težkem obdobju. Po njegovem je sedaj prednostna naloga rešiti palestinska življenja in končati vojno. Šele ko se bo to zgodilo, se lahko razmišlja o volitvah in o vladi, ki bo vladala Palestincem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nova vlada bi morala prevzeti polno odgovornost tako za zasedeni Zahodni breg kot za območje Gaze, je še menil Maliki, ki je prepričan v rešitev dveh držav, saj Izrael Palestincem nikoli ne bo zagotovil enakih pravic v skupni državi.

Palestinski premier Mohamed Štajeh je v ponedeljek predsedniku Mahmudu Abasu podal svoj odstop in odstop celotne vlade, ki upravlja dele zasedenega Zahodnega brega. Svojo odločitev je pojasnil s potrebo po spremembi po koncu vojne med Izraelom in Hamasom v Gazi.

Abas je odstop premierja in vlade sprejel, pri tem pa naročil, naj nadaljuje delo, dokler ne bo oblikovana nova vlada.

Palestinsko vodstvo je od leta 2007 razdeljeno na Palestinsko upravo, ki vlada na Zahodnem bregu, in gibanje Hamas, ki nadzoruje območje Gaze.