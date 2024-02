Uslužbencu so po navedbah policije na vlaku ukradli torbo, v kateri naj bi bil ključ USB z načrti za pariško občinsko policijo. Mestni voditelji pa so to zanikali, trdijo da izgubljeni predmeti vsebujejo uslužbenčeve osebne opombe, povezane z njegovim delom v informacijski podpori oddelka za ceste in promet, poroča AFP.

Ukradeni dokumenti vsebujejo samo zapiske o cestnem prometu v Parizu med olimpijskimi igrami, ne pa občutljivih varnostnih informacij. Kljub temu mestnega uslužbenca zdaj preiskujejo, ali je kršil notranja varnostna pravila s tem, ko je potoval s ključem USB, so sporočili iz pariške mestne hiše.

Pričakuje se, da bo na olimpijskih igrah od 26. julija do 11. avgusta vsak dan na delu okoli 35.000 pripadnikov varnostnih sil, vključno z okoli dva tisoč komunalnimi policisti iz prestolnice.

Poleg obvladovanja množic in preprečevanja uličnega kriminala bo policija v visoki pripravljenosti na morebitne teroristične načrte, saj je Francija v zadnjem desetletju pogosta tarča islamističnih skrajnežev.