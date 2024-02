Del krivde za to, da je »Istra postala evropski raj za črnograditelje, med katerimi prednjačijo Slovenci,« je pripisal tudi neodzivnosti inšpektorjev iz Zagreba.

Ti so posebej za Dnevnik zatrdili nasprotno: da v boju proti črnim gradnjam dosledno izvajajo inšpekcijske nadzore, da bi ubranili prostor pred betonizacijo in uzurpacijo.

V dokaz so nam poslali statistične podatke: od ustanovitve Državnega inšpektorata, to je v obdobju od 1. aprila 2019 do 31. januarja 2024, je bilo na območju Istrske županije opravljenih skupno 2752 inšpekcijskih nadzorov. Potem ko so inšpektorji ugotovili, da gre za črno gradnjo, so ukrepali takole, pišejo:

• zaradi kršitev predpisov s področja graditve uvedenih skupno 1.329 inšpekcijskih postopkov

• Izdanih je bilo 1.216 odločb o odstranitvi nelegalnih objektov

• Vloženih je bilo 49 kazenskih ovadb zaradi črne gradnje na zavarovanih območjih ali poškodovanja uradnih označb

• Zaradi kršitev predpisov je bilo podanih 131 obdolžilnih predlogov na pristojna sodišča

• Izrečenih je bilo 707 glob, s katerimi so bili investitorji prisiljeni izvršiti odločbo in prekiniti nadaljnjo gradnjo.

• vrednost izrečenih glob je več kot 5 milijonov evrov

• skupno je bilo odstranjenih 277 nelegalno zgrajenih objektov

Vili Bassanese od pristojnega ministrstva med drugim zahteva, naj ukrepa, ali pa del pristojnosti za odkrivanje in odstranjevanje črnih gradenj prepusti lokalnim oblastem.

A iz Zagreba mu odgovarjajo: Zakon o graditvi objektov v določenih segmentih predpisuje tudi pristojnosti komunalnih redarjev enot lokalne in regionalne samouprave.

Posnetki črnih gradenj, ki jih je objavila Občina Umag: