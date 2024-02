V strukturi prihodkov zavoda je delež davčnih prihodkov, h katerim sodijo prispevki za socialno varnost, znašal 82,7 odstotka, kar je 2,34 odstotne točke več kot leto prej. Delež davčnih prihodkov je bil višji zaradi višjih prihodkov od prispevkov za socialno varnost in je bil najvišji od leta 1996, ko je bila dvakrat znižana prispevna stopnja delodajalca. Prispevki zaposlenih so med prihodki zavoda dosegli 48,8 odstotka, prispevki delodajalcev pa 28,3 odstotka. Kapitalska družba je nakazala 65 milijonov evrov. Za pokojnine je bilo namenjenih 84,9 odstotka odhodkov Zpiza. Delež odhodkov za pokojnine je v BDP znašal 9,53 odstotka.

Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja je bilo lani povprečno 635.012, kar je 1,1 odstotka več kot leto prej. To je v primerjavi z rastjo v letih od 2015 do 2022 najvišja rast, obenem pa enaka kot v letu 2014.. Na enega prejemnika pokojnine iz obveznega zavarovanja je lani statistično prišlo 1,57 zavarovanca, kar je enako kot leto prej.

Povprečna starost novih starostnih upokojencev brez prejemnikov predčasne pokojnine in upokojencev z zavarovalno dobo s povečanjem je lani po začasnih podatkih pri ženskah znašala 61 let in osem mesecev, pri moških pa 62 let in devet mesecev, medtem ko je povprečna dopolnjena pokojninska doba po začasnih podatkih pri ženskah znašala 38 let in deset mesecev, pri moških pa pet mesecev manj. Povprečna starostna pokojnina novih upokojencev brez sorazmernih delov in delnih pokojnin je lani pri moških znašala 1012 evrov, pri ženskah pa 954 evrov.

Po besedah generalnega direktorja zavoda Marijana Papeža.se je lani starostno z dopolnjenimi 40 leti ali več upokojilo 81 odstotkov žensk, kar je tri odstotne točke več kot leto prej, in 76,9 odstotka moških, kar je 8,9 odstotne točke več kot leta 2022. »Pokojninska reforma, ki je začela veljati leta 2013, je dolgo delovala, zato je bilo tudi pričakovano, da se bodo njeni učinki sčasoma manjšali,« je na seji sveta povedal Papež.

Na današnji seji so z veljavnostjo od 1. marca dalje tudi uskladili dodatek za pomoč in postrežbo z rastjo cen življenjskih potrebščin, ki je lani znašala 4,2 odstotka. Nove višine dodatka znašajo od 180,85 evra do 518,66 evra. Prav tako so uskladili invalidnine za telesno okvaro, nove višine se gibljejo od 35,93 evra do 123,19 evra.