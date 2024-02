Škofje so na redni seji SŠK 29. januarja imenovali kandidate v delovna telesa, ki bodo izvajala program celostne zaščite mladoletnih in ranljivih v Katoliški Cerkvi v Sloveniji. Za obdobje prihodnjih petih let so tako imenovali tričlansko neodvisno skupino za analizo preteklih primerov spolnih zlorab v Katoliški cerkvi v Sloveniji, devetčlansko strokovno skupino za zaščito mladoletnih in ranljivih oseb ter sedemčlansko skupino za preventivne dejavnosti v korist mladoletnim in ranljivim.

Tiskovni predstavnik SŠK Gabriel Kavčič je za Družino poudaril, da bodo strokovne skupine delovale neodvisno od SŠK, s potekom in rezultati svojega dela pa bodo seznanjali tudi javnost.

Samega postopka prijave in preiskave spolne zlorabe delovanje strokovnih skupin sicer ne spreminja. Kdor želi prijaviti spolno zlorabo v Cerkvi, se mora najprej obrniltina urad za sprejemanje prijav, ki so ga vse škofije ustanovile v skladu z Apostolskim pismom papeža Frančiška. Kot je za Družino pojasnil Kavčič, se bodo lahko tisti, ki s postopkom ne bodo zadovoljni, obrnili še na strokovno skupino za zaščito mladoletnih in ranljivih oseb.

Prav tako se bodo k njim po nasvet lahko obrnili škofje, ko bodo razsojali o posameznem primeru. V vsakem primeru pa odločitve škofje sprejemajo samostojno in ne bodo cerkvenopravno zavezani priporočilom strokovnih skupin.