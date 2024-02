Da Apple ne načrtuje zgolj običajnega električnega avtomobila, temveč se spogleduje z avtonomno vožnjo, je postalo jasno na podlagi kadrov, ki so jih zvabili v svoje vrste. Med drugim se je projektu pridružil CJ Moor, ki je pred tem vodil razvoj programske opreme za Teslinega avtopilota. So pa bile prav velike ambicije očitno usodne za projekt. Avtonomna vožnja, ki so jo številna podjetja napovedovala že pred leti, ostaja uganka, polna težav. Obstajajo sicer storitve, kot je waymo, ki v nekaterih ameriških mestih v zamejenem območju ponujajo avtonomne prevoze, resnično avtonomnega sistema, s katerim bi se lahko peljali kjerkoli po svetu, za zdaj še ni.

Revija Wired je v začetku meseca poročala, da je Apple s svojimi avtomobili lani opravil kar 72 tisoč kilometrov poizkusne avtonomne vožnje, a očitno z rezultati niso bili zadovoljni. Po poročanju Bloomberga so predstavitev avtomobila sprva premaknili na leto 2028, v torek pa naj bi v internem sporočilu najavili, da je projekt Titan, kot so ga imenovali, ugasnil. Okoli 2000 ljudi, ki je delalo na projektu, bodo raje preusmerili v razvoj modelov za umetno inteligenco.

Po poročanju portala The Information so projekt Titan spremljale težave z menjavanjem kadrov in stalno skepso v izvedljivost izhodiščnih načrtov. Med drugim so se že pred časom pojavila ugibanja, da namerava Apple znižati pričakovanja glede zmogljivosti avtonomne vožnje svojega avtomobila, da bi ta sploh ugledal luč sveta, hkrati pa naj bi poskušali ceno vozila ohraniti pri 100 tisoč dolarjih. Na koncu se je izkazalo, da prehod od proizvajalca telefonov do avtomobilskega proizvajalca vseeno ni tako preprost kot montiranje koles na iphone.

Preberite tudi: Kupci začeli vračati »očala« vision pro