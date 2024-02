»Najpomembnejši so ljudje blizu Putinu, prijatelji, sodelavci, varuhi mafijskega denarja. Proti kriminalni združbi se moramo boriti politično inovativno, ne z diplomatskimi notami, ampak s preiskavami finančnih mahinacij, ne z izjavami z izrazi zaskrbljenosti, ampak z iskanjem sodelavcev te mafije v vaših državah, diskretnih pravnikov in finančnikov, ki Putinu in njegovim prijateljem pomagajo skrivati denar,« je dejala Julija Navalna.

»Mnogi me sprašujejo: kako lahko pomagam? Če hočete zares premagati Putina, morate postati inovativni, prenehati morate biti dolgočasni. Putinu ne morete do živega s še eno resolucijo ali še enim paketom sankcij, ki niso nič drugačne od prejšnjih. Ne morete ga premagati, če mislite, da je človek načel, morale in pravil,« je dejala Julija Navalna na zasedanju evropskega parlamenta v Strasbourgu v deset minutnem govoru, ki so ga poslanci prekinjali z aplavzi.

Podobno kot številni evropski voditelji je za smrt soproga obtožila Putina in njegov režim. Ta obtožbe zavrača, enako tudi pozive z zahoda k neodvisni preiskavi smrti Navalnega. Takšno zahtevo je včeraj po govoru Julije Navalne ponovilo nekaj vodij političnih skupin v evropskem parlamentu.

Navalnega bodo v petek pokopali v Moskvi

Povedala je tudi, da bo pogreb Navalnega v Moskvi potekal pojutrišnjem. »Pogreb bo v petek in nisem še prepričana, ali bo potekal mirno ali pa bo policija aretirala tiste, ki se bodo prišli poslovit od mojega soproga,« je dejala.

Predstavniki Navalnega so sporočili, da bo pogrebna slovesnost potekala opoldne po našem času v cerkvi v moskovskem okrožju Marin, pokopali pa ga bodo na pokopališču Borisov. Pred tem je v torek predstavnica Navalnega Kira Jarmiš dejala, da ne najdejo pogrebnega zavoda, ki bi bil pripravljen opraviti obred, ker da so jim oblasti prepovedale sodelovanje. Predstavnik fundacije Navalnega pa je dejal, da so pogreb sprva načrtovali za jutri, in namignil, da je bilo to neizvedljivo zato, ker ima Putin v parlamentu govor o stanju v državi. x ba, agencije