Po navedbah izraelske vojske so »pet teroristov« v Han Junisu ubili z raketo, izstreljeno na vozilo, v katerem so bili oboroženi palestinski borci. Poleg tega je vojska iz zraka napadla dva vojaška kompleksa v mestu in po lastnih besedah ubila tiste, ki so se tam zadrževali. Več borcev naj bi pokončali tudi izraelski ostrostrelci.

Vojaške operacije so izraelske sile nadaljevale tudi v mestu Gaza, in sicer v soseski Zejtun. »Vojaki so ubili več teroristov in na območju našli orožje,« je sporočila vojska in dodala, da je napadla tudi osem drugih lokacij v enklavi, od koder so bile po njenih navedbah proti Izraelu izstreljene rakete. O topniškem obstreljevanju v soseski Zejtun je poročala tudi katarska televizija Al Jazeera, ki je navedla, da so bili v mestu ubiti najmanj trije Palestinci, medtem ko so čakali na dostavo hrane, ki je v oblegani palestinski enklavi drastično primanjkuje.

Palestinska tiskovna agencija Wafa pa je poročala, da so bili v soseski Šejk v mestu prav tako ubiti trije Palestinci, šest pa jih je bilo ranjenih. Iz ruševin v okolici bolnišnice Naser v Han Junisu naj bi medtem po umiku izraelskih sil izvlekli 18 trupel, še poroča Al Jazeera.

Po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje v Gazi se je število ubitih Palestincev približalo 30.000 in trenutno znaša 29.954, še 70.325 pa je ranjenih.

ZN: Četrtina prebivalstva Gaze je le korak od lakote

»Vsaj 576.000 ljudi v Gazi, kar je četrtina prebivalstva, je le korak od lakote,« je v torek na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov opozoril vodja Urada ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (Ocha) Ramesh Rajasingham. Poudaril je, da se skoraj celotno prebivalstvo Gaze zanaša na nezadostne količine humanitarne pomoči, ki uspejo priti v enklavo.

Po njegovih besedah vsak šesti otrok, mlajši od dveh let, trpi zaradi akutne podhranjenosti. »V Gazi je stopnja podhranjenosti otrok najhujša na svetu,« je dodal namestnik vodje Svetovnega programa za hrano (WFP) Carl Skau. Posvaril je, da ljudem na severu območja preti neizbežna lakota, medtem ko na jug enklave prispe nekaj pomoči, vendar je dobava neredna, količine pa nezadostne. V torek so nekaj pomoči v morje ob obali Gaze odvrgla letala iz Jordanije, Francije, Katarja, Egipta in Združenih arabskih emiratov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tiskovni predstavnik Ocha Jens Laerke je medtem v torek izraelsko vojsko obtožil, da konvojem s humanitarno pomočjo sistematično onemogoča dostop do ljudi v Gazi. Ob tem je zatrdil, da je evakuacija ranjenih in dobava humanitarne pomoči na severu palestinske enklave postala skoraj nemogoča.