Na spletnih portalih z malimi oglasi je zelo iskano blago še vedno vstopnica za poslovilno tekmo Gorana Dragića.

Pri organizatorju prodaje, podjetju Eventim, opozarjajo, da ne nasedajte preprodajalcem, ki vam lahko za veliko denarja prodajo vstopnico, s katero vas v dvorano ne bodo spustili. Število tistih, ki pristnost tako kupljene vstopnice preverjajo pri njih, je sicer nizko: kot so nam odgovorili, so prejeli približno deset mailov kupcev. Nakupov preko botov in dvojnih računov za nakup večjega števila vstopnic pa da niso zaznali.

Tvegan nakup iz druge roke

Na vprašanje, kaj se zgodi, če nekdo kupi vstopnico na ta način in ali se lahko zgodi, da ostane pred vrati dvorane, pa odgovarjajo: Če je vstopnica ponarejena oziroma je kupec večkrat prodal doma natisnjeno vstopnico, bodo obiskovalcu na vhodu po kontroli vstopa zavrnili vstop v dvorano. Nekaj kod pa bomo na osnovi prijave kupcev in dokazil razveljavili v sistemu.«

Na facebooku obstaja posebna skupina za prodajo in nakup vstopnic. »Anonimni udeleženec« je sestavil seznam nasvetov, na kaj je treba biti pozoren pri takšnih transakcijah: med drugim pazite na podrobnosti profila prodajalca, način plačila in okoliščine, zaradi katerih jih prodaja.

Na Eventimu trkajo na vest preprodajalcev

Oglasov tistih, ki vstopnice iščejo, je bistveno več od tistih, ki jih prodajajo. Enega takih smo našli na spletni klepetalnici: žena jih je kupila preveč, je zapisal prodajalec, zato jih pet prodaja. Ceno je dvignil za skoraj desetkrat: »da bo za kakšno kavico ...«

Pri Eventimu takšno inflacijo komentirajo takole: »Organizatorji smo se odločili, da bomo izkupiček od prodaje vstopnic v celoti namenili za dobrodelne namene – za program Botrstvo v športu in Fundacijo Goran Dragić. Niti ena sama vstopnica še ni bila izdana brezplačno, zato nas zelo žalosti, da obstajajo posamezniki, ki so pripravljeni narediti marsikaj za zaslužek ali korist. Žal lahko samo opozarjamo, izpostavljamo in poudarjamo namen celotnega niza dobrodelnih dogodkov Gorana Dragića, upajoč, da na tak način potrkamo na vest tistih, ki bistva celotnega delovanja Gorana Dragića in njegove ekipe očitno ne razumejo.«