V stranki SDS so potem, ko v NSi ne želijo prispevati podpisov za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije, ki bi premotrila delovanje premierja Roberta Goloba, Gibanja Svoboda ter podjetij Gen-I in Star Solar, za to našli obvod v državnem svetu. Pod zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave se mora namreč podpisati najmanj tretjina, to je 30 poslancev, stranka Janeza Janše pa ima 27 poslancev. Državni svetnik iz vrst SDS Andrej Poglajen je predlagal ustanovitev preiskovalne komisije, ki ga je z dvanajstimi glasovi za in dvema proti potrdila interesna skupina lokalnih interesov, v kateri večino držijo člani blizu strankam SDS, SLS in NSi.

Preiskovalna komisija, o kateri bo na današnji seji glasoval državni svet, bi pod drobnogled vzela domnevno finančno izčrpavanje podjetja Gen-I, ko ga je vodil Robert Golob, poslovanje podjetja Star Solar v lasti premierja Roberta Goloba s podjetji v državni lasti, na primer Borzenom, in pa domnevno nezakonito financiranje volilne kampanje Gibanja Svoboda pred zadnjimi volitvami v državni zbor. Poglajen v predlogu s prstom kaže tudi na generalno sekretarko Svobode Vesno Vuković, ki je še kot novinarka preko podjetja KCA poslovno sodelovala z družbo Gen-I, ko jo je vodil Golob.

Poslanci morajo slediti volji državnih svetnikov

Državni zbor v primeru odreditve parlamentarne preiskave, ki jo zahteva državni svet, ne glasuje, saj jo mora ustanoviti v skladu z ustavo. V SDS so sicer opozicijske kolege NSi naj prispevajo podpise pozvali že dvakrat. V vrstah krščanskih demokratov ob tem vztrajajo, da bodo ustanovitev preiskovalne komisije podpisali, ko bodo poslanci SDS zasedli mesta v nadzornih komisijah državnega zbora in s tem v polni meri omogočili nadzor nad delom celotne vlade. Do spora med bivšima koalicijskima partnericama je sicer prišlo kmalu po začetku dela novega državnega zbora. Jabolko spora je razdelitev predsedniških in podpredsedniških mest v odborih in komisijah, ki so nujna za delovanje zakonodajne veje oblasti.

V novem sklicu je opoziciji po preračunu strokovnih služb državnega zbora od skupno 21 pripadlo osem predsedniških mest – šest SDS in dve NSi. A je na torkovem kolegiju predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič prišlo do presenetljivega preobrata. Takrat je Jožef Horvat iz NSi predlagal amandma, po katerem bi mesto predsednika komisije za nadzor javnih financ pripadlo krščanskim demokratom in ne SDS. Dopolnilo so podprle vse poslanske skupine, z izjemo SDS, s tem pa je ta ostala brez predsedniškega mesta v omenjeni komisiji. Med vsemi delovnimi telesi v DZ namreč po poslovniku opoziciji pripada vodenje in večina članov v komisiji za nadzor javnih financ in komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Novi Sloveniji pa se ni zdelo pošteno da bi največja opozicijska stranka vodila obe.