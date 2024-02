Kot so sporočili z novomeške policijske uprave, so bili črnomaljski policisti zvečer obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na cesti med Dragatušem in Malim Nerajcem vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu.

Na podlagi opisa so kršitelja izsledili in ustavili, 59-letni Hrvat pa je imel v litru izdihanega zraka kar 1,36 miligramov alkohola. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje, danes pa ga čaka postopek pred pristojnim sodiščem.

Na mejni prehod Obrežje pa je nekaj pred 4. uro pripeljal voznik tovornega vozila s priklopnikom hrvaških registrskih oznak. Policisti so mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, ki je pokazal, da je 45-letni državljan Bosne in Hercegovine imel v litru izdihanega zraka 0,85 miligramov alkohola. Tudi njega so odpeljali v prostore za pridržanje in ga bodo danes privedli pred pristojno sodišče.