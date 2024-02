Ekipa iz Kalifornije je tekmo dobro začela in v 13. minuti drugega dela povedla z golom Phillipa Danaulta, a je vodstvo trajalo vsega 48 sekund preden je na svoji 400. tekmi v ligi izenačil Andrew Mangiapane, še 56 sekund kasneje je Blake Coleman domačim priigral prvo vodstvo.

Ekipi sta izenačeni vstopili v zadnji del, kjer je odločilni gol v 53. minuti dosegel beloruski center Jegor Šarangovič. V 59. minuti je končni izid postavil Mikael Backlund, ko so gostje iz Los Angelesa zamenjali vratarja s šestim igralcem na ledeni ploskvi.

Po prostem večeru bo Los Angeles kanadsko turnejo nadaljeval na gostovanju pri vodilni ekipi lige v Vancouvru. Ta pa je ranljiv, kar je ponoči dokazal Pittsburgh z zmago v podaljšku s 4:3 in to kljub temu, da so gostitelji vodili z 2:0 in 3:2.

Na vzhodu je v vodstvu zdaj Florida, ki je s 3:2 ugnala Buffalo. V dresu ekipe iz Miamija je z golom in dvema podajama izstopa Brandon Montour, Matthew Tkachuk je dodal gol in podajo.

Na vzhodu ima 82 točk tudi Boston, eno manj New York, obe ekipi pa sta bili danes prosti.