Najbrž se je že ali se še bo marsikdo odločil, da konec tedna ali cel teden preživi v tem znanem zdravilišču, še vedno pa jih premalo pozna bližnji Rogatec, v katerem velja preživeti dan in obiskati vsaj grad Strmol ter Muzej na prostem Rogatec. Pravzaprav bo to najbrž ravno pravi družinski izlet.

Obnovljeni grad Strmol

Nad trgom leži grajski kompleks Strmola, prvič omenjen leta 1436, ko so celjski grofje podelili Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem stolp pri Rogatcu. Konec 17. stoletja so obrambne stolpiče podrli, obzidje pa nadomestili z nizko zidano ograjo. Višino prvotnega stolpa so prilagodili stavbi in ob njej pozidali manjšo enonadstropno stavbo z notranjim dvoriščem. V tej stavbi je bilo v 19. in v začetku 20. stoletja okrajno sodišče, o čemer pričajo še ohranjene ječe. Ob gradu je bil zasnovan tudi lep angleški park z obzidanim studencem. Močan vpliv baroka s štukaturami, freskami in privlačno poslikavo fasad ga uvršča med pomembne fevdalne objekte na Slovenskem. Obnovljen je bil v letih 1996–2003 in 2014.

Učne delavnice domačih obrti

Dvorcu vračajo življenjski utrip zgodbe iz preteklosti v novi preobleki, številni koncerti, tematska vodstva, gledališki prizori iz življenja v času baroka, razstave in delavnice v Rokodelskem centru Rogatec. Poleg tega, da v Muzeju na prostem poskrbijo za organizirana vodenja, tam pripravljajo številne zanimive etnološke delavnice, primerne tako za mladino kot odrasle. Pravo doživetje bodo muzejske demonstracije in učne delavnice domačih obrti, kmečkih opravil in kulturnega izročila, ki se jih v muzeju lahko udeležite vsako soboto med 13. in 15. uro. Naj jih naštejemo nekaj: peka kruha, pletenje iz ličja in šibja, ročno tkanje, kovaštvo, kamnoseštvo, kuhanje in lupljenje vrbovega šibja, velikonočne butare in košarice iz testa, lahko pa v krušni peči v muzejski črni kuhinji tudi sami spečete žulike oziroma male štručke kruha.

Pokusite jerpico

Vsekakor velja pokusiti tudi tamkajšnje jedi. Nekateri okusi in arome se namreč za vedno vtisnejo v spomin, zlasti pa tisti, ki so drugačni in zato za brbončice še bolj zanimivi. Vsekakor obvezno pokusite najbolj značilne jedi: jerpico, zavihjenčo in mlinčofko. Jerpica je tanko pečen kruh, posut z ocvirki ali smetano. Primerna je za vse priložnosti, kot samostojni prigrizek ali ob kozarčku vina. Namig: najboljša je še malce topla. Zavihjenča je kmečko pecivo, polnjeno s skuto, in je bila nekoč odlična in nasitna malica ob žetvi, mlačvi in podobnih večjih opravilih na kmetiji. Še beseda, dve o mlinčni potici, ki je kulinarična posebnost krajev v okolici Rogaške Slatine. Nekoč so jo pekli samo za veliko noč, sestavljena pa je iz treh do petih mlincev in ima orehov nadev oziroma jajčni sir.

*** V Muzeju na prostem Rogatec lahko raziskujete preteklost s pametnimi očali hololens 2. Najsodobnejša tehnologija omogoča, da skozi igro odkrijete, raziskujete in rešujete naloge kmečkih opravil. Skozi igro boste stopali po poti, ki vam bo razkrila, koliko truda, časa in opravil je bilo nekoč potrebnih, da so prišli od zrna pšenice, moke in na koncu do cenjene hrane.