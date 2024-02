#kritika Navzkrižje med zasedbo in interpretacijo

Gostovanja in turneje komornih orkestrov postajajo vedno bolj pogosti in navidez popularni, pri čemer se zdi, da gre po eni strani za zniževanje organizacijskih stroškov v postcovidnem času (članov orkestra je pač preprosto manj), po drugi strani pa za odsev estetskih idej, povezanih s historično izvajalno prakso, po katerih mnogi interpreti prihajajo do spoznanj, da so bila dela v času svojega nastanka izvajana z manjšimi orkestrskimi zasedbami, kot smo jih bili navajeni slišati v preteklosti. Seveda historična izvajalska praksa danes ni več gibanje, ki bi si prizadevalo doseči »poslednjo« resnico o umetniškem delu znotraj njegovega zgodovinskega konteksta, temveč včasih tudi reklamna poteza.