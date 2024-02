#razstava Potentni opus Marie Lassnig

V Galeriji CD se danes odpira razstava z naslovom Maria Lassnig: risbe in slike. Deset let po smrti mednarodno uveljavljene avstrijske likovne umetnice bodo njena dela prvič na samostojni razstavi v Sloveniji. Do 18. avgusta bo na ogled 78 risb, štiri oljne slike in dva videa.