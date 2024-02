»Vsakdo na seznamu premore kakovost, zato se imena igralcev od zadnje akcije niso veliko spremenila. Veseli me, da sta se vrnila Blaž Janc in Matej Gaber, ki sta bila poškodovana, oba predstavljata dodano vrednost za reprezentanco. Z njima bomo na papirju zagotovo močnejši, kako bo na igrišču, pa bomo še videli. Glede na to, da v ekipi ni veliko sprememb in da sta se dva vrnila, verjamem v končni uspeh,« je na včerajšnji novinarski konferenci ob objavi seznama za olimpijske kvalifikacije dejal selektor Uroš Zorman.

Medtem ko Janc že igra za Barcelono, na prvi tekmi po evropskem prvenstvu je v ligi prvakov proti Gudmeju dosegel gol, prejšnji teden doma pa proti Portu štiri, se je Gaber šele dobro vrnil v ekipo Picka Szegeda. »Blaž pravi, da je že maksimalno pripravljen, kar se Mateja tiče, pa ima po težavah s koleni in gležnji zdaj še težave s hrbtom, tako da do prejšnjega tedna še ni bil v pogonu. Za njim je zdaj teden dni treninga, do Španije so še slabi trije tedni, pomembno pa je, da ne čuti bolečin in ima dovolj časa, da pride v formo,« je 44-letni slovenski selektor, ki ima za seboj med drugim tudi že dva nastopa na olimpijskih igrah, še dodal o obeh povratnikih v izbrano vrsto.

Ker bodo imeli nekateri igralci v nedeljo še prvenstvene tekme, predvsem to velja za tiste, ki igrajo v Nemčiji, pa tudi za Celjana Tadeja Mazeja in Velenjčana Petra Šiška, ki ju 11. marca čaka klubski obračun v slovenski ligi, se bo ekipa dobila v Barceloni, kjer bo trenirala do odhoda v okoli 30 kilometrov oddaljeni Granollers. Tako bo pridobila dan treninga več. »Največ pozornosti bomo namenili taktiki in pripravi na nasprotnika,« je še dejal Zorman, ki se ne obremenjuje preveč s tem, da bo slovenska reprezentanca na prvi tekmi kvalifikacijskega turnirja namesto s Španijo igrala z Brazilijo. Prav tako pa je prepričan, da bodo vse štiri reprezentance imele isti motiv. »Res je, da Španija na evropskem prvenstvu ni blestela, toda tudi mi, če smo pošteni, po šestem mestu ne moremo hoditi po oblakih. Čakajo nas trije finali, na koncu pa bomo potegnili črto in videli, kaj nam bo to prineslo. Trenutno največ pozornosti namenjamo Braziliji, ki bo naš prvi nasprotnik. Ker prihaja z druge celine, igra nekoliko atipičen rokomet. Ima hitre in eksplozivne igralce, ki so zlasti nevarni v igri ena na ena.«

Ana Gros pred svojimi someščani

Olimpijske kvalifikacije od 11. do 14. aprila v Nemčiji čakajo tudi slovenske rokometašice. Še pred tem turnirjem jih jutri v Velenju in v nedeljo v Orleansu čakata tekmi z aktualnimi svetovnimi in olimpijskimi prvakinjami Francozinjami, v začetku aprila pa še tekmi z Latvijo v gosteh in Italijo v dvorani Kodeljevo v Ljubljani. Tako Latvijke kot Italijanke so oktobra lani enkrat že premagale in se praktično že uvrstile na evropsko prvenstvo, ki ga bodo med 28. novembrom in 15. decembrom gostile Avstrija, Madžarska in Švica. Na prvenstvo stare celine se namreč uvrstijo prvo- in drugouvrščene reprezentance ter štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh osmih skupin.

»Vedno so prisotna lepa čustva, prebujajo se lepi spomini, ko se vrnem v domači kraj, ko stopim v Rdečo dvorano, kjer sem naredila prve rokometne korake. Za vsakega športnika je to nekaj posebnega. Od zadnje reprezentančne tekme v Šaleški dolini je minilo že kar nekaj let in res sem vesela, da se vračamo v Velenje. Upam, da nas pride podpret čim več ljudi,« je pred jutrišnjo tekmo s Francozinjami, ki imajo v četrti skupini prav tako dve zmagi, dejala Velenjčanka Ana Gros.

Slovenke bodo proti Francozinjam, s katerimi so zadnjič igrale na decembrskem svetovnem prvenstvu in izgubile s 27:31, močnejše za Elizabeth Omoregie, ki je v Skandinaviji ni bilo.

*** 191 nastopov je v dresu slovenske reprezentance doslej zbral njen kapetan Jure Dolenec, kar je največ od vseh, ki bodo nastopili na olimpijskih kvalifikacijah v Španiji. Z 225 nastopi je še vedno na prvem mestu zdajšnji selektor Zorman.

*** Res je, da Španija na evropskem prvenstvu ni blestela, toda tudi mi, če smo pošteni, po šestem mestu ne moremo hoditi po oblakih. Uroš Zorman,selektor rokometne reprezentance