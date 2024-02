Nizozemsko moštvo Jumbo-Visma, ki je letos spremenilo ime zaradi menjave glavnega sponzorja v Visma-Lease a Bike, še naprej kroji sam svetovni vrh. Po tem, ko so lani postali prvo moštvo z zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah v eni sezoni in je ekipo zapustil Primož Roglič, dolgo pa so iskali rešitev za nadomestitev glavnega pokrovitelja, trgovsko verigo Jumbo, se je pojavilo vprašanje, ali bodo čebele lahko ponovile številne uspehe. Rumeno-črni so v dnevih, ko se je v Belgiji začela sezona klasik ter so v Španiji in Združenih arabskih emiratih (ZAE) potekale etapne dirke, poslali jasno sporočilo, da so še močnejši.

Kolesarji čebel so na štirih različnih dirkah v treh dneh (od petka do nedelje) slavili neverjetnih sedem zmag. Prvo je bilo ime dvakratnega zaporednega zmagovalca dirke po Franciji Jonasa Vingegaarda. Sedemindvajsetletni Danec je sezono odprl s tremi etapnimi in skupno zmago na dirki O Gran Camino. Prvi zvezdnik moštva je do vseh zmag na razgibanih terenih prišel brez težav in s samostojnimi napadi ter velikim rivalom hitro poslal sporočilo, da bo tudi letos glavni favorit za tretjo zaporedno zmago na dirki vseh dirk. »Skoraj popolna dirka zame. Tri etapne in skupna zmaga. Presrečen sem, za čisto desetico pa bi moralo biti le še lepše vreme,« se je po sanjskem uvodu v sezono smejalo ​Jonasu Vingegaardu.

Njegovi uspehi v Španiji so dali krila tudi njegovim sotekmovalcem. V Belgiji se je začela sezona klasik svetovne serije. Na zahtevnih poteh s tlakovci in številnimi kratkimi vzponi sta se z zmago izkazala Wout van Aert in Jan Tratnik. Slovenski as je dobil prvo enodnevno preizkušnjo v Belgiji to sezono. S prepričljivo moštveno predstavo Nizozemcev je bil najboljši na dirki Omloop Het Nieuwsblad. Syuk, kot je Tratnikov vzdevek, je z uspehom kariere postal prvi Slovenec z zmago na tej dirki. »Presrečen sem. Gre za moj največji uspeh,« je bil sam nad seboj presenečen ​Jan Tratnik, ki se bo posebej za Dnevnik po sanjskem uvodu v sezono oglasil v naslednjih dneh. Tratnik je po zaslugi drugega mesta na klasiki po Murcii in tretjega na klasiki Jean ter skupnega na dirki po Algarveju na mednarodni kolesarski lestvici od začetka sezone do danes napredoval že za več kot 400 mest in je po novem 128. kolesar sveta. Izjemne uspehe Visme-Lease a Bike sta z etapno zmago na dirki po ZAE dopolnila sprinter Olav Kooij in z nedeljsko zmago na klasiki Kuurne–Bruselj–Kuurne Wout van Aert. S sedmimi zmagami v treh dneh so se Nizozemci na hitro približali najuspešnejšim moštvom začetka sezone. Čebele imajo po novem na skupnem kontu devet zmag, najuspešnejši pa so kolesarji ekip Soudal-Quick Stepa in UAE Emirates, ki imajo že deset zmag, čeprav sezone še ni začel njihov najboljši kolesar in prvi kolesar sveta Tadej Pogačar.

Pogi je že polno pripravljen, da začne sezono, v kateri bo njegov glavni cilj dvojček Giro-Tour. Petindvajsetletnik s Klanca pri Komendi si bo startno številko na hrbet prvič pripel v soboto, ko bo tekmoval na klasiki Strade Bianche, ki jo je dobil pred dvema letoma z individualno vožnjo v zadnjih 50 kilometrih. »Po izjemnem začetku ekipe komaj čakam, da začnem tudi sam. V pripravljalnem obdobju sem bil potrpežljiv in tekme začenjam nekoliko kasneje, tudi zaradi misli na dve tritedenski dirki v eni sezoni. Na Strade Bianche imam odlične spomine, a nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo na prvih tekmah,« je optimističen ​Tadej Pogačar, ki bo imel na dirki slovenskega pomočnika Domna Novaka, iz avta pa ju bo spremljal Andrej Hauptman. V dresu Bahrain-Victoriousa bosta tekmovala Matevž Govekar in Matej Mohorič. V nedeljo pa bo v novem dresu prvič na startu Primož Roglič, ki se je skupaj z moštvom Bora-Hansgrohe pričakovano odločil, da nastopi na dirki Pariz–Nica. Njegov glavni nasprotnik bo Remco Evenepoel, ki ima letos na svojem računu že tri zmage.