​Šest slovenskih atletov in atletinj bo od petka do nedelje tekmovalo na dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki v Glasgowu. Nihče med njimi ni izpolnil predpisane norme za nastop, a so se kvalificirali prek svetovne lestvice, ki na največje dvoransko prvenstvo spušča le atletsko smetano v posameznih disciplinah. Slovenija bo na Škotskem najbolj pogrešala 36-letno Tino Šutej, ki je zaradi kroničnih težav s tetivo predčasno končala dvoransko sezono. Atletinja Kladivarja zato ne bo branila bronaste kolajne v skoku ob palici, ki jo je osvojila na zadnjem prvenstvu v Beogradu. Ker sta se dvoranski sezoni zaradi pestrega tekmovalnega leta, v katerem bosta v ospredju evropsko prvenstvo v Rimu in olimpijske igre v Parizu, odpovedali tudi Anita Horvat in Maruša Mišmaš Zrimšek, slovenski cilji ne segajo po najvišjih mestih.

Le za Litovko

Kljub temu bo slovenska reprezentanca, ki jo bodo v Glasgowu zastopali Filip Jakob Demšar in Nika Glojnarič (Brežice) v teku na 60 m ovire, Lia Apostolovski v skoku v višino, Neja Filipič v troskoku, Anej Čurin Prapotnik na 60 m in Rok Ferlan na 400 m, na prvenstvo odpotovala ambiciozno. Glede na dosežke v tej sezoni si lahko od prvenstva največ obeta Lia Apostolovski, ki je z izboljšanjem osebnega rekorda v skoku v višino (preskočila je 195 cm) v širšem krogu tekmovalk, ki se lahko spogledujejo z najvidnejšimi uvrstitvami.

»Konkurence ne podcenjujem, veliko jih ima osebne rekorde nad dvema metroma in so tako v tem pogledu pred mano. Nastopile bodo najboljše, bo le finale. Sama se bom osredotočila nase in na izvedbo svojih skokov,« je na včerajšnji novinarski konferenci povedala Lia Apostolovski. Na zadnji tekmi pred svetovnim prvenstvom je potrdila dobro formo, saj je bila druga v skupnem seštevku svetovne serije letošnje zimske dvoranske sezone. Osvojila je deset točk, tako kot zmagovalka Litovka Urte Baikštyte.

Hitrost iz zaleta v skok

Poleg Tine Šutej je v Beogradu na zadnjem dvoranskem SP v finalu nastopila tudi Neja Filipič in s 14,37 metra zasedla deseto mesto, na 33. mestu je kvalifikacije končal Demšar (7,79). »Veliko si obetam od nastopa v Glasgowu, saj je zelo veliko tekmic v moji disciplini nastop odpovedalo. Želim tehnično opraviti dobre skoke in čim več hitrosti iz zaleta prenesti v sam skok. Glede na to, koliko dobrih atletinj bo manjkalo, imam lepe možnosti za dobro uvrstitev,« se zaveda priložnosti Neja Filipič. »Sem v boljši formi kot pred dvema letoma. Obenem sem se že navadil, da si ne postavljam res visokih ciljev, ker ti to ne pripomore k hitremu teku. Želim si osebnega rekorda,« je pristavil Filip Jakob Demšar.

Za dva slovenska atleta bo nastop v Glasgowu prvi nastop na veliki članski tekmi. »To je na neki način nagrada za moje delo. Nisem pričakoval, da bom prišel na svetovno prvenstvo, zato si ne želim postavljati velikih pričakovanj,« je skromen Anej Čurin Prapotnik, z 20 leti najmlajši v slovenski reprezentanci. Drugi novinec Rok Ferlan bo tekmoval na prvem mednarodnem članskem prvenstvu, ko ne bo v ekipi zaradi štafete: »Tega sem zelo vesel. Nisem imel časa, da bi si postavil rezultatski cilj, sem kar pozno zvedel, da bom tekmoval v Glasgowu. Želim si osebnega rekorda.«

