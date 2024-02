Nogometaši v prvi slovenski ligi so po štirih tekmah spomladanskega dela prvenstva ujeli tekmovalni ritem in začenja se serija derbijev, ki bodo odločali o razpletu na vrhu. Prvakinja februarja je Olimpija, ki je na štirih tekmah osvojila 10 od 12 možnih točk. Za branilci naslova so se v tem mesecu razvrstili Celje in Maribor s po 7 točkami, Bravo in Rogaška po 5, Mura (tekma manj), Koper (tekma manj) in Radomlje s po 4 ter Aluminij in Domžale s po 3 točkami.

Krznar: Vse je v naših nogah. Ne bojim se.

Ko je že kazalo, da Celja ne more nič ustaviti pri pohodu na drugi naslov državnega prvaka, si je po remiju v Šiški privoščilo spodrsljaj na gostovanju v Domžalah, ki so pomlad začele s tremi gladkimi porazi. Celjski trener Damir Krznar ostaja miren, čeprav so pred njim odločilne tekme za naslov prvaka proti najbližjim zasledovalcem. Celjane čakajo kar trije derbiji, v soboto z Olimpijo v Stožicah, doma z Mariborom in gostovanje pri Kopru na Bonifiki. »Poraz pred takšno tekmo, kot nas čaka v soboto, nikoli ni dobrodošel. Najpomembnejše je, da na spodrsljaj čim hitreje pozabimo in se osredotočimo na naslednjo tekmo. Sezona bo še dolga in v soboto si lahko že povrnemo izgubljeno. Nadaljevati moramo tam, kjer smo končali pred gostovanjem v Domžalah. Vse je v naših nogah. Ne bojim se,« pravi trener Celja Damir Krznar, ki razloga za slabšo predstavo ni iskal v težki igralni površini.

Celjani imajo v ekipi številne nogometaše, ki so se že borili za naslov prvaka, saj Obradović, Kouter, Karničnik, Menalo, Bajde, Kvesić, Rozman ... dobro vedo, kako se osvaja lovorike. Zdaj bo na preizkušnji značaj posameznikov in celotne ekipe. Če Celje zmaga ali remizira v Stožicah, bo prvenstvo bolj ali manj odločeno, v primeru poraza pa bi prednost splahnela na štiri točke in bitka za prvaka bi se zapletla ter postala povsem odprta. Celje premore toliko kakovosti, da mora Krznar le izbrati pravo zasedbo, ki bo uravnotežena glede na znanje in značaj igralcev.

Olimpija je po srečnem remiju na uvodu z zadnjeuvrščeno Rogaško nanizala tri zmage (Radomlje, Domžale, Aluminij) in nakazala dvig forme. V Kidričevem se je na igrišču postavila natančno tako, kot se mora velika ekipa na gostovanju, ko je v vlogi favorita, in je s hitrima goloma nabrušenega tekmeca naredila nemočnega. Potem ko je Olimpija zaradi težke poškodbe Marina ostala brez zveneče zimske okrepitve, se je v Kidričevem predstavila v novi podobi v zvezni vrsti, kjer je trener Zeljković zamenjal vloge. Prvič so skupaj zaigrali vezisti Doffo, Agba in Elšnik, ki so se zelo dobro znašli na težkem igrišču. Agba, ki je bil doslej žrtev prevelikega števila tujcev, je potrdil, da je igralec za prihodnost Olimpije, in skupaj z Doffom sodeloval tudi pri gradnji napadov, kjer je bil učinkovit Elšnik. Kapetan Olimpije je bil po nekaj slabših tekmah na uvodu v sezono znova takšen, kot od njega pričakujejo tudi navijači: vodja na igrišču, bojevit, učinkovit in zbran. Očitno so ga motivirale besede predsednika Celja, Rusa Valerija Kolotila, ki trdi, da njegov klub premore toliko kakovosti v zvezni vrsti, da slovenski reprezentant iz Zlatoličja ne bi igral v prvi enajsterici vodilne ekipe lige.

Rogaška z boljšo podobo kot Domžale, Radomlje in Aluminij

Maribor, Koper in Bravo bijejo troboj za tretje mesto. Maribor je s porazom za zeleno mizo z 0:3 z Muro izgubil možnosti, da bi se vmešal v boj za prvaka. Mariborčani so se po remiju z Rogaško preveč izgovarjali na slabo igrišče, namesto da bi priznali napake v svoji igri. Dodatna težava za Maribor bo, da bo moral štiri tekme odigrati pred praznimi tribunami, kar se bo poznalo tudi v blagajni. Maribor je poleg Mure edini klub v ligi, ki ima zaslužek s prodajo vstopnic. Vijoličasti bodo zdaj branili tretje mesto pred napadi Kopra in Brava, ki je povsem sproščen.

Čeprav je novi trener Anton Žlogar delo na klopi Mure začel z remijem, je bila že vidna večja enotnost, bojevitost in povezanost ekipe, ko je ves drugi polčas igrala z igralcem manj. Rogaška je še vedno zadnja, a kaže boljše igre kot pred njo uvrščeni Domžale, Radomlje in Aluminij. Všečna podoba Rogaške preseneča, saj v njej igrajo nogometaši, ki so bili v drugih klubih odpadki, Hrvat Mijić pa postaja celo eden najbolj vročih napadalcev lige.

*** Za takšne derbije je značilno, da ne šteje nič, kar si naredil pred tem. Fantje se zavedajo, da morajo zmagati, če želijo prvenstvo zakomplicirati. Zoran Zeljković, trener Olimpije