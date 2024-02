Z delovnimi skupinami nad jezo kmetov

Če hočeš, da se nič ne zgodi, ustanovi delovno skupino. To je bistvo včerajšnjega nadaljevanja pogajanj kmetijskih organizacij s predstavniki ministrstev za kmetijstvo in za finance. Razočarani kmetje so po srečanju sporočili: “Napredka na pogajanjih ni, sledi organizacija protesta.”