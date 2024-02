Verdi zahteva 12,5-odstotno zvišanje plač za več kot 20.000 zaposlenih in inflacijski dodatek v višini 3000 evrov, ki bi ga podjetje obročno izplačevalo v prihodnjem letu. Lufthansa je prejšnji teden pristala na okoli 10-odstotno zvišanje plač in izplačan dodatek v naslednjih 25 mesecih. Plačo bi zaposlenim zvišali decembra letos.

Takrat so iz Verdijeve pogajalske skupine sporočili, da je ponujeno zvišanje plač občutno prenizko. Podrobnosti o nadaljnjih pogajanjih danes niso razkrili, so pa navedli, da so pokazala »pomanjkanje kompromisa«.

Lufthansino letališko osebje je stavkalo že prejšnji teden in v začetku meseca.