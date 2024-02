Italijanska premierka Giorgia Meloni je doživela prvi večji politični poraz po zmagoslavju na parlamentarnih volitvah septembra 2022, saj je njen kandidat izgubil tekmo za predsednika Sardinije. Rezultati nedeljskih volitev kažejo, da je desni blok na čelu s kandidatom Melonijenih Bratov Italije, Paolom Truzzujem, dobil 45 odstotkov glasov, levosredinski blok s kandidatko Gibanja petih zvezd na čelu ​Alessandro Todde pa 45,4 odstotka glasov. Sploh prvič po letu 2015 se je zgodilo, da je levosredinski blok prevzel oblast desnosredinskemu v kateri od dvajsetih italijanskih dežel. Leva sredina bo imela večino v deželnem svetu, posledično pa bo Toddejeva zasedla položaj predsednice Sardinije.

Poraz je za Melonijevo toliko bolj boleč, ker je osebno vztrajala pri kandidaturi Truzzuja, župana Cagliarija, prestolnice Sardinije. Premierka je s političnim pritiskom dosegla, da kandidat desnice ni bil dosedanji sardinski predsednik Christian Solinas iz Sardinske stranke akcije, ki je blizu Ligi Mattea Salvinija. V začetku januarja je spor okoli kandidata povzročil veliko trenj v desnosredinskem bloku, na koncu pa je Salvini popustil in podprl Truzzuja, ki pa na otoku ni tako priljubljen. Melonijeva si bo tako zdaj morala lizati politične rane, poraz pa zanjo prihaja v posebej nepravem času priprav na junijske evropske volitve. Tam ima cilj dobiti 30 odstotkov podpore in tako okrepiti rezultat iz leta 2022, ko so Bratje Italije pristali pri 26 odstotkih.

Salvini je torej morda imel prav, ko je hotel za kandidata Solinasa, toda to bo slaba uteha za volilni rezultat Lige na Sardiniji. Dobila je namreč le 3,8 odstotka glasov, dve tretjini manj kot na zadnjih volitvah leta 2019, ko je pobrala 11,4 odstotka glasov. To bo verjetno še povečalo naraščajoči vprašaj, ki visi nad Salvinijevim vodenjem stranke.

»Veter se spreminja«

Zato pa so zadovoljni pri levi sredini, najbolj v Gibanju petih zvezd Giuseppeja Conteja. Zmaga Toddejeve pomeni, da bo Gibanje sploh prvič prevzelo predsedniški položaj v kateri od italijanskih dežel, Toddejeva pa bo prva ženska na čelu Sardinije, sredozemskega otoka z 1,6 milijona prebivalci. Conte je dejal, da je rezultat volitev osebni poraz Melonijeve. Vesela je bila tudi voditeljica Demokratske stranke Elly Schlein. »Veter se spreminja,« je rekla o rezultatih in zmagi Toddejeve, uspešne podjetnice, ki jo je podprla tudi njena stranka.

»Sardinija je pretresla mit o politični nepremagljivosti Melonijeve,« je za Reuters ocenil analitik Francesco Galietti. Ta mit se je po parlamentarnih volitvah leta 2022 še bolj utrdil lani, ko je desni vladni blok zmagal na vseh štirih deželnih volitvah, tako da ima sedaj oblast v štirinajstih. Ima pa Melonijeva pred evropskimi volitvami še priložnost za popravo vtisa. Desetega marca bodo volitve v deželi Abruci, ki jo vodi predsednik iz vrst Bratov Italije Marco Marsilio. Ankete kažejo, da ima sedem odstotnih točk prednosti pred skupnim kandidatom leve sredine Lucianom D'Amicom. Od strank daleč najbolje kaže Bratom Italije z več kot 30-odstotno podporo, očitno spet na račun velikega padca podpore Salvinijevi Ligi.