Januarsko nazadovanje indeksa je prvo po treh zaporednih mesecih rasti, ki je bila posledica padanja inflacije in pričakovanj nižanja obrestnih mer. Še v začetku januarja je kazalo, da se bo rast indeksa nadaljevala.

Indeks zaupanja v trenutne gospodarske razmere je z decembrske vrednosti 154,9 točke nazadoval na 147,2 točke, indeks pričakovanj v naslednjih šestih mesecih pa je nazadoval z vrednosti 81,5 na 79,8 točke.

Ameriški gospodarski in tudi politični analitiki pozorno spremljajo indeks Conference Boarda in podobne indeks univerze Michigan, to pa počne tudi centralna banka Federal Reserve, ki se zaveda, da so dejstva eno, dojemanje dejstev pa nekaj drugega.

Ankete javnega mnenja vztrajno kažejo, da si skoraj 70 odstotkov Američanov ne želi ponovnega volilnega dvoboja med republikancem Donaldom Trumpom in demokratom Joejem Bidnom, vendar dosedanji potek kampanje kaže, da jim drugega ne bo preostalo. Volitve bodo novembra.

»Zaskrbljenost glede inflacije se je unesla in potrošniki so malce manj zaskrbljeni zaradi cen hrane in bencina, ki padajo. Vendar pa narašča zaskrbljenost zaradi političnega ozračja, volitev in prihodnosti trga delovne sile,« je sporočila ekonomistka pri Conference Boardu Dana Peterson.