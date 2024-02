Zaradi umika soglasij nekaterih zdravnikov za nadurno delo, ki bodo večinoma začeli veljati 1. marca, se je vlada morala ustrezno odzvati, je povedala ministrica. Cilj vlade je zagotoviti, da bo »lahko zdravstveni sistem deloval kolikor toliko nemoteno in da bodo pacienti ustrezno prišli do storitev«.

Ukrepi se nanašajo na izmensko delo, stalno pripravljenost in skupno lokacijo dežurnega mesta v primeru, ko en sam zdravstveni dom tega mesta ne more v celoti zagotavljati. Vlada je sprejela tudi usmeritve glede preklica soglasij zdravnikom za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugih izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

»Verjamemo, da bodo direktorji javnih zdravstvenih zavodov te ukrepe tudi izvedli, saj so jih sami predlagali na skupnih sestankih,« je povedala.

Na očitke Fidesa, da nekateri ukrepi temeljijo na pravilniku, ki ni več veljaven, je Prevolnik Rupel dejala, da imajo vsi ukrepi zakonsko podlago v zakonu o zdravstveni dejavnosti in zakonu o zdravniški službi.

Odzvala se je tudi na očitke Fidesa, da se vlada z njimi ne pogaja, da niso odzivni in da ne sodelujejo v pogajanjih. »To seveda ni res, velikokrat smo se srečali,« je zavrnila očitke. Dodala je, da sta se obe pogajalski skupini večkrat srečali na organiziranih pogajanjih, ministrica in predsednik vlade Robert Golob pa da sta se s Fidesom pogovarjala tudi neformalno.

Spomnila je, da so krovna pogajanja potekala v ponedeljek, stebrna pogajanja pa se nadaljujejo v sredo. »Fides kot tudi vsi ostali sindikati so na stebrna pogajanja vabljeni, kot so tudi vedno bili in želimo, da se jih udeležijo,« je dejala ministrica.

Prevolnik Rupel meni, da so ponudbe, ki jih je do zdaj vladna stran predlagala Fidesu, zelo konkretne in tudi velikodušne. »Vendar pa je tako, če želimo priti do sporazuma oziroma najti neko ustrezno rešitev, se moramo pogajati oboji, tako vladna stran kot tudi Fides,« je poudarila.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je ponovno pozvala k zamrznitvi stavke in k udeležbi na stebrnih pogajanjih. Dodala je, da je tudi predsednik vlade Robert Golob v petkovi izjavi jasno povedal, da želi intenzivna pogajanja, ki bi se zaključila v roku 14 dni, tako da bi lahko v kratkem času prišli do rešitev v kolektivni pogodbi.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides stavka od 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Po več pogajalskih sejah z vladno stranjo, ki sodeč po izjavah predstavnikov obeh strani niso prinesle napredka, je glavni stavkovni odbor Fidesa na seji 30. januarja soglasno sprejel sklep, da vodstvom zdravstvenih zavodov predajo preklice soglasij za nadurno delo. Preklici v veljavo večinoma stopijo z začetkom marca.