»Na današnjem sestanku ni bilo zagotovljenih nobenih konkretnih ukrepov, zato kmetijske organizacije napovedujejo stopnjevanje pritiska, in sicer z organizacijo protestnih aktivnosti,« so v sporočilu za javnost zapisale organizacije Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Zveza kmetic Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine in Združenje hribovskih in gorskih kmetov Slovenije. Podrobnosti o protestu bodo, kot so navedle, sporočile v prihodnje.

Na današnjem sestanku je državna sekretarka na ministrstvu za finance Božič pojasnila, da so na ministrstvu pripravljeni razmišljati o spremembah glede izvzetja obdavčitev izplačil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost (OMD plačila), vendar so za to potrebni dodatni pogovori, so navedli.

Na sestanku je bilo predlagano oblikovanje medresorske delovne skupine, ki bo vključevala tudi predstavnike kmetijskih organizacij. Ta bi do konca aprila letos pripravila analizo metodologije za določanje katastrskega dohodka in OMD plačil. Na podlagi ugotovitev delovne skupine bi po potrebi oblikovali ukrepe v smeri pravičnejšega upoštevanja težjih predelovalnih pogojev pri določitvi katastrskega dohodka ter OMD plačil in morebitni razmislek o spremembi obstoječe davčne obravnave OMD plačil.

Tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Čalušić se je, kot navajajo, strinjala, da je treba sredstva razdeljevati tarčno, ne pa razpršeno, zaradi česar je potrebna medresorska delovna skupina, ki bi pripravila strokovne argumente za morebitne ukrepe.

Predstavniki kmetijskih organizacij so zapisali, da ne nasprotujejo ustanovitvi delovne skupine, vendar to ne spremeni njihove zahteve po takojšnjem izvzetju OMD plačil iz obdavčitve. Kmetije na območjih OMD (45.000 kmetij, od tega 10.000 mladih kmetij in 338.000 hektarjev kmetijskih zemljišč) imajo, kot poudarjajo, izjemno težke pridelovalne pogoje in izredno visoke stroške, ki jih izračun katastrskega dohodka ne vključuje. »V prvi vrsti opravljajo okoljsko funkcijo in si s temi plačili pokrivajo samo del stroškov,« so še navedle kmetijske organizacije.