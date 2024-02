Vreme: Zvečer oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal

Zvečer bo oblačno z občasnimi padavinami, ki jih bo več v zahodnih krajih. Do jutra bo dež večinoma ponehal, le na zahodu bo še deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.