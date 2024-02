Nezadovoljni španski kmetje so se v ponedeljek zvečer zbrali v kraju Pontos, približno 40 kilometrov od špansko-francoske meje, kmalu po polnoči pa so začeli blokirati avtocesto, ki povezuje državi in jo zaprli v obe smeri. Blokirali so tudi avtocesto, ki povezuje Madrid in Barcelono.

Španski kmetje stavkajo od začetka meseca, pri čemer predvsem opozarjajo na, po njihovem mnenju, nepošteno konkurenco iz držav zunaj EU. Menijo, da tem kmetijskim proizvodom ni treba izpolnjevati istih meril, ki veljajo za proizvode iz EU, in želijo, da Bruselj kmetom razbremeni birokracijo, je navedeno v izjavi kmetijskega sindikata Unio de Pagesos, ki ga povzema AFP.

Na težave zaradi uvoza kmetijskih proizvodov iz držav izven EU, predvsem Ukrajine, so s protestom v Varšavi danes opozarjali tudi poljski kmetje. Več tisoč jih je protestiralo proti evropski kmetijski politiki v okviru zelenega dogovora in uvozu cenejših kmetijskih proizvodov iz Ukrajine.

Kmetje nezadovoljni tudi na Poljskem

Na Poljskem že več mesecev potekajo protesti nezadovoljnih kmetov, ki blokirajo ceste po državi in mejne prehode z Ukrajino. Po ruski invaziji na Ukrajino je namreč Bruselj začasno ukinil carine in kvote za kmetijske izdelke iz Ukrajine. Poljski kmetje so prepričani, da ti proizvodi ne ustrezajo standardom EU in predstavljajo nelojalno konkurenco njihovim izdelkom na domačem trgu.

Evropska komisija je danes kmete in male dobavitelje v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi povabila k izpolnitvi vprašalnika o nepoštenih trgovinskih praksah. Anketo bo mogoče izpolniti do 15. marca. Rezultate bo upoštevala pri pripravi predlogov za izboljšanje položaja kmeta, so sporočili danes v Bruslju.