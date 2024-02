Izbor Katičeve po mnenju šefa poslancev SD Janija Prednika dokazuje, da ima SD za vsak resor več kandidatov in kandidatk. »Zadovoljni smo, da ta resor prevzema izkušena oseba, ki je resor navsezadnje tudi že vodila, kar pomeni, da bo lahko brez uvajalnega časa zagrizla v vse probleme in jih tudi začela reševati,« je v izjavi za medije poudaril Prednik.

Preobrat tik pred izborom kandidatke - Katič je namreč še v ponedeljek zjutraj zatrdila, da soglasja za ministrsko kandidaturo ni dala, med imeni, ki so jih v SD ponudili premierju Robertu Golobu pa je bilo tudi ime podpredsednice DZ Meire Hot - je Prednik danes pospremil z besedami, da je lahko zgolj pozitivno, da je Katič na to funkcijo privolila s strahospoštovanjem. »Če je nekomu ponujeno ministrsko mesto in takoj zagrabi, potem tisti, ki smo dlje v politiki, takoj sumimo, da morda ne pozna vseh težav resorja, ki mu je ponujen,« je izpostavil.

»Predvsem si želimo, da imamo stalno ministrico, ne začasno vodenje tega področja, na katerem je veliko programskega dela, tudi odprtih vprašanj,« je poudaril vodja poslancev Svobode Borut Sajovic. Po njegovi oceni bodo v luči številnih izzivov na področju pravosodja prav prišle »dragocene izkušnje« Katič, ki je ta resor že vodila. Očitke, da na ministrstvo bolj kot strokoven kandidat, za katerega sta si v pogovorih prizadevali koalicijski partnerici SD in Svoboda, prihaja političen kader, pa je zavrnil z besedami: »Strokovnjakov v tej vladi je precej in tudi številni se še zanimajo za delo in sodelovanje«.

Tudi Levica nima zadržkov do tega, da Katič vnovič zasede stolček na čelu ministrstva za pravosodje, je zatrdil vodja poslancev Matej Tašner Vatovec. »Na koncu pa štejejo dejanja, uspešnost vsakega ministra in tudi vlade po koncu mandata bomo ocenjevali po tem, kaj bodo naredili,« je prepričan.

Pravosodni resor torej ostaja v rokah SD, čeprav so v zadnjih tednih zaokrožila tudi ugibanja, ali bi lahko prešel pod okrilje največje vladne stranke Gibanje Svoboda. Sajovic je ob tem poudaril, da delo v koaliciji temelji na nekaterih osnovnih izhodiščih in zakonitostih. Ena od teh je, da resorji ob menjavah na njihovem čelu, če ni drugačnega dogovora, ostanejo v rokah stranke, ki ji resor skladno s kadrovskim razrezom, zapisanim tudi v koalicijski pogodbi, pripada. »Resor je od SD, predlagali so dobro, izkušeno kandidatko, ki bo dobila podporo,« je napovedal. »Ta resor po razdelitvi pripada Socialnim demokratom, vodili smo ga sedaj in vodili ga bomo do konca mandata,« je pritrdil tudi Prednik.

Vodji poslanskih skupin Svoboda in SD ob tem zatrjujeta, da ne gre za nikakršno premirje med strankama. Sajovic je tako poudaril, da »posebne napetosti ali vojne« ni čutil, Prednik pa da ne gre za boj med koalicijskima partnericama. Po izbruhu afere ob nakupu prostorov za potrebe sodišč na Litijski in večkratnih pozivih SD predsedniku vlade, naj tedanjo ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan pozove k odstopu, so sicer v SD v zadnjih tednih priznavali, da je zaupanje v koaliciji načeto.

Sicer pa vodje koalicijskih poslanskih skupin od ministrske kandidatke pričakujejo, da se bo ob zeleni luči DZ učinkovito spopadla z izzivi na resorju, med drugim tudi s posledicami afere sodna stavba.

Prednik je ob tem danes vnovič poudaril, da je preiskava domnevnih nepravilnosti omenjenega posla v rokah organov pregona, in ko bodo znani njihovi zaključki, bodo te lahko komentirali, pristojne institucije pa ukrepale.

"Počakali bomo, da se kandidatka predstavi in pove, kako si, predvsem zdaj po mučni aferi okoli sodne stavbe, predstavlja delo ministrstva za pravosodje, tudi kateri so ključni projekti, ki jih bo nadaljevala, ali pa morda tudi odprla kakšnega novega," je dodal Vatovec. Po njegovih besedah pa je jasno, da se omenjena afera ne sme pomesti pod preprogo in ostati v preteklosti, ampak dobiti epilog. Ključno vlogo v preiskavi imajo pristojne institucije, minister na preiskavo ne sme imeti vpliva, pričakujejo pa kooperativnost nove ministrice, je dejal.