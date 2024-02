Corteo je ena najbolj očarljivih, osupljivih in priljubljenih stvaritev Cirque du Soleil, člani katerega se bodo decembra letos za nekaj dni znova ustavili v Ljubljani. Uprizorili bodo šest predstav (od 12 do 15. decembra), v soboto in nedeljo po dve na dan. Režiser edinstvene predstave je Daniel Finzi Pasce, prvič pa so jo uprizorili leta 2005 in sicer v kanadskem Montrealu. V skoraj dvajsetih letih so s predstavo nastopili v 22 državah na štirih celinah, ogledalo pa si jo je deset milijonov gledalcev.

V osrčju predstave je živahna procesija, praznična parada, ki je nastala kot plod klovnovske domišljije. Gledalci vstopijo v teatralni in čarobni svet zabave, ki se ves čas nahaja nekje med zemljo in nebom. »V zgodbi sledimo klovnu, ki sanjari o lastnem pogrebu, ta pa se odvija v popolni karnevalski atmosferi, nad procesijo neutrudno bdijo angeli varuhi. Predstava na vseh ravneh izpostavlja razliko med klovnovsko močjo ter na drugi strani njegovo ranljivostjo, kot tudi modrostjo in krhkostjo, namen pa je prikazati najbolj osnovne človeške plati, ki se skrivajo v vsakemu izmed nas,« predstavo opisujejo organizatorji. Oder je postavljen na sredino dvorane, občinstvo je razdeljeno na njegovi obe strani.

Podjetje Cirque du Soleil Entertainment Group obstaja že štirideset let, njihove predstave si je ogledalo več kot 400 milijonov ljudi iz 86 držav na šestih celinah. Zaposluje več kot štiri tisoč ljudi, med njimi je 1200 umetnikov iz 80 različnih držav.