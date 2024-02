Tunina omaka je lahko več od le paradižnikove omake, tunine in osnovnih začimb. Dodamo namreč nekaj več zelenjave, nekaj več začimb in nekaj dodatkov, ki se ujemajo z osnovno sestavino in iz povprečne jedi dobimo pravo malo gurmansko poslastico.

V omaki se nahajajo naslednje sestavine:

TUNINA IN INČUNI – Tunina ima včasih slab renome, ampak čisto po krivici. Tunina je odličen vir beljakovin, je popolnoma zdrava, če jo jeste nekajkrat na mesec (preveč tunine naj sicer ne bi bilo dobro), je enostavno dostopna, glede na druge morske sestavine je dokaj poceni, pa že popolnoma očiščena je in pripravljena za uporabo direktno iz konzerve. Uporabite tunino, ki vam je najbolj všeč in vam je najbolj dostopna. V omako pa dodamo še inčune, ki so čudovit morski dodatek. So RES mogočni in močni (sami recimo so preveč močni in jih ne priporočamo jesti), zato jih je treba dodati malo. Le en ali dva fileja inčunov naredita to omako bolj morsko. Uporabite lahko namreč le eno malo konzervo tunine, pa bo omaka prav zaradi inčunov imela bogat morski okus, kot bi v njej plavalo morje razkošnih rib. Seveda lahko inčune tudi izpustite.

PARADIŽNIKI – Za pripravo uporabite paradižnikovo kašo, vložene paradižnike iz konzerve (koščke, pelate ali spasirane paradižnike), poleti pa tudi kar sveže paradižnike. Izberite, kar imate na voljo. Da je – vsaj pozimi – okus po paradižniku res tisti pravi, dodamo še nekaj kosov v olju vloženih sušenih paradižnikov, ki so čudovitega sladkastega okusa in omaki dodajo bogato noto.

ZELENJAVA – Če se vam res mudi, jo izpustite, vendar pa je obrok bolj poln in zdrav, če dodamo še kakšno zelenjavo. Uporabite papriko katere koli barve in grah. Uporabite lahko kar zamrznjen grah. Grah je poln hranil, doda barvo, pa še odličnega okusa je.

AROMATIKE IN DODATNE SESTAVINE – Tunina omaka je čisto ok tudi le s česnom – v sili dodate tudi le sušenega, a je skupaj s čebulo še boljša. Rdeča ima dober sladek okus, lahko pa uporabite rjavo ali belo, še boljša alternativa pa je šalotka. Seveda lahko dodate tudi por ali mlado čebulo. V omako dodamo še nekaj sestavin, ki se super ujemajo z morskimi dobrotami. Dodamo kapre in pa olive, črne imam najraje. Ti dve sestavini sta spet le dodatka z močnim okusom, zato obojega dodamo le malo, kot začimbo.

ZAČIMBE IN DIŠAVNICE – Začimbe in dišavnice naredijo vsako jed še boljšo. Priporočamo mediteranska zelišča kot so rožmarin in bazilika ter sol po okusu. Med svežimi dišavnici izberite peteršilj (ker ga je v zimskih mesecih najlažje dobiti), poleti pa uporabite baziliko ali celo meto.

KREMNI ELEMENT – V to omako lahko dodate tudi nekaj mlečnih beljakovin. Izberite mehki kozji sir, lahko pa tudi kremni sir, mascarpone, grški jogurt ali le nekaj naribanega parmezana. S parmezanom lahko okrasite tudi gotovo in postreženo jed. A pozor pri uporabi parmezana – je kar slan, pazite, da si jedi ne presolite.

Le z nekaj manjšimi dodatki naredite jed popolnoma neubranljivo. Z njimi ena mala skromna tunina postane pravo malo razkošje.

S paradižnikovo tunino omako lahko postrežete katero koli prilogo. Pripravite lahko skutine njoke, ki so čudovita z beljakovinami bogata priloga. Lahko seveda uporabite tudi katere koli testenine, ki so seveda sicer tista najbolj klasična priloga. Uporabite špagete ali makarone. Ker se z morskimi dobrotami odlično ujema tudi polenta, kdaj za spremembo k omaki pripravite kremno polento, ki ji za čudovito kremnost dodajte mascarpone, kremni sir ali celo kozji sir.

Skutini njoki se pripravijo res enostavno. Skuti dodate le jajce, zdrob, sol in moko in to je vse. Celo zdrob lahko izpustite, če ga nimate. Lahko na enkrat pripravite tudi več porcij njokov, jih zamrznete in nato le še zamrznjene fliknete v vrelo soljeno vodo in ko priplavajo na vrh, so gotovi. Tako enostavno!

Ta omaka se pripravi super hitro, zato priprava vnaprej res ni potrebna. Vseeno pa se čudovito pogreje, zato jo lahko pripravite vnaprej. Predlagamo le, da kremni element omake dodate takrat, ko jo pogrejete. Lahko dodate le eno žlico česarkoli na že pogreto jed, pa jo vmešate v omako med jedjo. Zamrzovanja te omake pa ne priporočamo.

Priprava

SESTAVINE (za 2 osebi)

Sestavine za omako:

2 fileja inčunov (neobvezno) z nekaj olja

1/2 (rdeče) čebule

1 (rdeča) paprika

2 stroka česna

3 v olje vloženih sušenih paradižničkov

1 zvrhana žlička mešanice zelišč ali polovico bazilike in polovico rožmarina ter nekaj soli

2 majhni konzervi tunine

2 dl paradižnikove kaše

6 (črnih) oliv

1 žlica kaper

120 g (zamrznjenega) graha

40 g (kozjega mehkega) sira

Ostale sestavine:

1 zavitek kupljenih ali doma pripravljenih njokov

10 g mehkega kozjega sira za okras

1 vejica svežega peteršilja za okras

mešani poper za okras

Sestavine za skutine njoke:

250 g skute

1 jajce

2 žlici zdroba

1/2 žličke soli

120 g moke (+ dodatno za oblikovanje)

Priprava

Papriko in čebulo očistite in narežite. Česen olupite in sesekljajte. Sušene paradižnike in olive narežite na manjše koščke.

V kozico stresite inčuna z nekaj olja. Premešajte in pražite nekaj sekund. Dodajte papriko in čebulo. Premešajte in pražite 2 minuti, da se zmehčata. Dodajte česen, paradižničke in mediteranska zelišča in premešajte ter pražite še minuto. Dodajte tunino, paradižnikovo kašo, olive in kapre in premešajte ter kuhajte toliko časa, da začne brbotati – torej nekaj minut. Dodajte še grah, premešajte in kuhajte še 10 minut.

Jajce razžvrkljajte in združtei s preostalimi sestavinami za njoke v mehko testo. Če imate čas, pustite počivati 10 minut, ni pa nujno. Kepo testa razdelite na štiri kose in vsakega posameznega na rahlo pomokanem pultu razvaljajte v kačico. Narežite na centimetrske njoke. Njoke nato previdno prenesite v lonec vrele vode in kuhajte toliko časa, da pripravajo na vrh.

V omako umešajte še sir. Dodajte skuhano prilogo in nežno premešajte, da se omaka oprime vseh njokov (ali makaronov). Kuhajte še 30 sekund, da se okusi prepojijo.

Omako z njoki servirajte na krožnik, okrasite s sirom, sesekljanim peteršiljem in po želji še z nekaj popra in postrezite. Poleg odlično sodi skleda solate!