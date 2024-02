»Bliža se ramazan in Izraelci so pristali na to, da med ramazanom ne bodo aktivni, da bi tako lahko spravili ven vse talce,« je Joe Biden v ponedeljek dejal v pogovoru na ameriški televiziji NBC. Muslimanski sveti mesec se sicer letos začenja 10. marca. S tem je predsednik ZDA podkrepil poročanje medijev, da naj bi zadnji predlog dogovora v okviru dlje časa trajajočih pogajanj vključeval šesttedensko prekinitev spopadov in izpustitev izraelskih talcev.

Še prej je Biden novinarjem dejal, da so v pogajanjih o ustavitvi spopadov blizu, a ne še na cilju. »Upam, da bomo do ponedeljka imeli prekinitev ognja,« je dejal v odgovoru na vprašanje, kdaj bi se lahko začel uresničevati morebiten dogovor med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas.

Da je bil v pogajanjih dosežen napredek, je v ponedeljek po poročanju tujih tiskovnih agencij zatrdil tudi tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller. »Dosegli smo napredek v pogovorih med Egiptom, Izraelom, ZDA in Katarjem,« je dejal Miller, a dodal, da še ni jasno, če bo Hamas pristal na zadnji predlog dogovora.

Glede na osnutek, ki ga je od vira blizu pogajanj pridobila agencija Reuters, ta v prvi fazi predvideva 40-dnevno prekinitev ognja, za vsakega talca pa bi Izrael iz svojih zaporov izpustil deset palestinskih zapornikov. Poleg tega naj bi obe strani v celoti ustavili vojaške operacije, dnevno pa bi se na območje Gaze steklo za 500 tovornjakov humanitarne pomoči. V Gazi naj bi tudi ponovno omogočili delovanje bolnišnic in pekarn ter dovolili dobavo za to potrebne opreme ter goriva.

Izrael naj bi v enklavo dovolil prepeljati tudi opremo za odstranjevanje ruševin in za to potrebno gorivo, ki ga Hamas ne bi smel uporabljati za ogrožanje Izraela, na svoji spletni strani še poroča Reuters.

ZN: Prebivalci Gaze februarja prejeli pol manj pomoči kot januarja

Vodja agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini.je v ponedeljek sporočil, da se je količina pomoči, ki so jo ta mesec prejeli prebivalci Gaze, v primerjavi z januarjem prepolovila. »Februarja je bilo v primerjavi z januarjem zabeleženo 50-odstotno zmanjšanje humanitarne pomoči, ki je prispela v Gazo,« je na omrežju X zapisal Lazzarini. Poudaril je, da bi se morala količina pomoči znatno povečati, če bi hoteli zadostiti potrebam dveh milijonov Palestincev v Gazi.

Po njegovih besedah so ovire, ki stojijo na poti povečanja, pomanjkanje politične volje, redno zapiranje mejnih prehodov v Gazi, ogrožena varnost zaradi vojaških dejavnosti in propad civilnega reda na območju. Ob tem je ocenil, da sta prekinitev ognja in odprava izraelskega obleganja edino, kar lahko omogoči prihod zadostne količine pomoči v enklavo.

Po podatkih Združenih narodov je ta mesec v Gazo povprečno na dan prispelo zgolj 98 tovornjakov s humanitarno pomočjo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ob tem je v ponedeljek generalni sekretar ZN Antonio Guterres opozoril, da bi načrtovana izraelska kopenska ofenziva na Rafo programom pomoči zadala smrtni udarec.

Število smrtnih žrtev v Gazi je medtem naraslo na 29.878, je danes sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. Dodalo je, da je bilo od 7. oktobra, ko so v Gazi izbruhnili spopadi, skupno ranjenih 70.215 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medijski urad palestinskega islamističnega gibanja Hamas je ob tem v ponedeljek Izrael obtožil izvajanja napadov na palestinske civiliste, čeprav je Meddržavno sodišče v Haagu (ICJ) državi naložilo, da mora sprejeti ukrepe za njihovo zaščito.

Po navedbah urada je v mesecu dni od odločitve ICJ izraelska vojska ubila najmanj 3535 civilistov, od tega 1730 otrok in 12 novinarjev. Poleg tega je bilo v tem času ranjenih 4246 ljudi, uničenih 17 vladnih ustanov ter poškodovanih 11 šol in univerz, navaja spletni portal katarske televizije Al Jazeera.

V novih izraelskih racijah na Zahodnem bregu trije mrtvi

Medtem je izraelska vojska ponoči izvajala nove racije na zasedenem Zahodnem bregu. Med racijo v tamkajšnjem begunskem taborišču Fara so bili med spopadi palestinskih borcev in izraelske vojske ubiti trije Palestinci, je danes sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje v Ramali.

Videoposnetki, ki so zaokrožili na družbenih omrežjih, prikazujejo izraelska vojaška vozila, ki so ponoči vstopila v begunsko taborišče Fara na severu Zahodnega brega, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah enega od predstavnikov taborišča se je več deset oboroženih moških zoperstavilo izraelskim vojakom. Ti so nato poklicali okrepitve, vključno z buldožerji, ki so prekopali ulice v taborišču, je pojasnil in dodal, da sta bila med spopadi ubita dva civilista in eden od palestinskih borcev.

Po napadu pripadnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra so se razmere zaostrile tudi na zasedenem Zahodnem bregu, kjer izraelska vojska redno izvaja racije. Po podatkih oblasti v Ramali so bili od 7. oktobra na Zahodnem bregu ubiti najmanj 403 Palestinci.