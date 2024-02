Zaradi izjemno visokih dobičkov dobro organiziranih posameznikov se kmetijska in gozdna zemljišča spreminjajo v »vikend parcele«, ki so realno vredne od dva do tri evra na kvadratni meter, prodajajo pa se po 30 do 50 evrov na kvadratni meter.. Posledica tega je, da v Istri še naprej nastajajo nelegalna naselja, »istrske favele«, z več tisoč prebivalci. Pred našimi očmi se dogaja »tiha okupacija« Istre ob očitni nezainteresiranosti politike in neučinkovitosti pristojnih inšpekcij, ki bi morale zaščititi območje in zaustaviti črno gradnjo in uzurpacijo. Čeprav so gozdovi in ​​kmetijska zemljišča zaščiteni in v posebnem interesu Republike Hrvaške, pa v resnici ni tako, piše na spletni strani občine Umag.

Kot opozarjajo, je ta nezakonita zasedba delo večinoma tujih državljanov, med katerimi prednjačijo Slovenci ob pomoči »lokalpatriotov.« »Takšna predrznost in agresivnost tujih državljanov pri brutalnem uničevanju Istre ni bila zabeležena niti v vojni zgodovini Istre,« pravijo.

O alarmantnem stanju govorijo tudi številke.Leta 1991 je tako kot danes imela Istra nekaj več kot 200.000 domačih prebivalcev. A za razliko od takrat ima zdaj Istra dodatnih 200.000 nestalnih prebivalcev, tako legalnih kot nelegalnih. Ti začasni tujci imajo 140.000 turističnih postelj, večinoma »na črno«. Po drugi strani pa je nemogoče natančno določiti število ilegalnih prebivalcev v »istrskih favelah«; po nekaterih ocenah jih je že okoli 30 tisoč.. V Istri tako že obstajajo občine in mesta, kjer število začasnih prebivalcev presega število stalnih domačih prebivalcev.

Nelegalne hiše že po nekaj mesecih postanejo »legalne«

Nelegalne »istrske favele« tamkajšnjim prebivalcem povzročajo vrsto komunalnih, bivalnih in finančnih težav, ki še leta ne bodo urejene. »To je udarec za vse državljane, ki spoštujejo zakon, to je udarec za stroko, predvsem pa za prostorske načrtovalce, za infrastrukturo, za trajnostni razvoj Istre. Za kaj in zaradi koga? Zaradi tistih, ki kršijo zakone, zaradi tistih, ki ne varujejo javnega dobrega, in zaradi domačih manipulantov,« so še zapisali.

Najbolj absurdno se jim zdi, da te »ilegalne gozdne hiše« v Istri že v nekaj mesecih po nezakoniti gradnji oziroma postavitvi postanejo »legalne«, s prijavljenim prebivališčem, hišno številko in ulico. »V drugih evropskih državah bi te deportirali, v Istri pa za nagrado dobiš registrirano »legalno počitniško hišo,« pravijo.