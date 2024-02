Rusija je danes zatrdila, da je preprečila napad z bojnim strupom, ki naj bi ga pripravile ukrajinske obveščevalne službe v regiji Zaporožje na jugu Ukrajine, ki je delno pod ruskim nadzorom. Kot je sporočila ruska varnostna služba FSB, so preprečili »poskus ukrajinskih obveščevalnih agencij, da izvedejo teroristični napad v regiji Zaporožje z uporabo snovi, ki je po klasifikaciji Nata podobna kemičnemu bojnemu sredstvu BZ«. Kot je še dodala, so pri tem aretirali tri ukrajinske državljane, poročanje ruskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem je Ukrajinajdanes poročala o novih ruskih napadih z raketami in brezpilotnimi letalniki v več regijah, v katerih je bilo ranjenih devet ljudiPo navedbah ukrajinskih regionalnih oblasti so bile tarča ruskih napadov regije Doneck, Dnipropetrovsk, Herson in Zaporožje, v njih pa je bilo v zadnjem dnevu skupno ranjenih devet ljudi, je na spletni strani danes objavil portal Kyiv Independent. V napadih je bilo poškodovanih tudi več zgradb in infrastrukturnih objektov. Ukrajinske zračne sile so danes sporočile, da so od trinajstih dronov po vsej državi uspešno sestrelile enajst, prestregle pa so tudi nekaj raket.

Ukrajinski mediji, ki se sklicujejo na znani vojaški kanal na Telegramu z imenom DeepState (Globoka država), so ob tem poročali, da naj bi ruske enote zasedle še dve vasi blizu mesta Avdijivka v Donecku na vzhodu države. Ukrajinska vojska se je sicer morala pred več kot tednom dni po hudih bojih umakniti iz uničene Avdijivke V ponedeljek pa je ukrajinska vojska sporočila, da se je umaknila iz vasi Lastočkine, ki leži zahodno od Avdijivke, vas pa so zavzele ruske sile.