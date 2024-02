Stranka se je iz vile na Levstikovi v središče Ljubljane na Nazorjevo preselila sredi lanskega decembra. Takole slovesno in polni upanja so dogodek zabeležili na omrežju X:

»Danes smo priča mejniku stranke Socialnih demokratov. Z otvoritvijo novih prostorov v centru mesta utrjujemo več mesecev trajajoči proces krepitve stranke, z jasno zavezo Socialno demokracijo zopet postaviti v center političnega prostora,« je poudarila @tfajon. pic.twitter.com/TkXkXZui6V — Socialni demokrati (@strankaSD) December 12, 2023

Špekulacije o prodaji nekdanje Moskovičeve vile so se začele nekaj mesecev po ustanovitvi strankinega Inštituta 1. maj, ki so ga ustanovili konec leta 2022. A so jih v stranki vztrajno zavračali.

Danes, po Aferi Litijska, potrjujejo, da je vila na prodaj. Ena cenitev, tako trdijo, je že narejena, naročili bodo vsaj še eno, nepremičnino pa na to prodali po sistemu javne elektronske dražbe. Stranka SD ima trenutno obveznosti za približno 1,85 milijona evrov. Inštitut 1. maj ni več najemnik vile, najemnine, vsak mesec 13.500 evrov, pa mu bo stranka vrnila skupaj s stroški. Višina najemnine je sivcer sprožila tudi vprašanja o zakonitosti oziroma obvodu financiranja stranke, ki jih bo preverilo Računsko sodišče.