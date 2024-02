Vpisovanje ljudskih obveznic, namenjenih polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, je na več kot 250 vpisnih mestih po državi potekalo od 1. do 16. februarja.

Na finančnem ministrstvu so sprva napovedali izdajo v skupni vrednosti 250 milijonov evrov, a je povpraševanje za nekaj milijonov evrov preseglo to številko. Vseeno se za omejitev vpisa niso odločili in Slovenija je izdala 261.000 obveznic z oznako RS94 v skupni nominalni vrednosti 261 milijonov evrov.

V petek so bile obveznice vpisane na trgovalne račune vlagateljev, danes pa se z njimi začenja trgovati tudi na borzi. S tem so postale prosto prenosljive ter jih lahko kupi kdorkoli, tudi pravne osebe. Njihova cena se odslej oblikuje na trgu.

Na trgu obveznic Ljubljanske borze se že zdaj trguje s kar nekaj državnimi obveznicami ter tudi obveznicami nekaterih podjetij. V letu 2023 je bilo po podatkih Ljubljanske borze z vsemi vrednostnimi papirji na borzi sklenjenih za 330,2 milijona evrov poslov, od tega z obveznicami 0,4 odstotka.

Eden od ciljev finančnega ministrstva je spodbuditi zanimanje državljanov za kapitalski trg. Z izdajo ljudskih obveznic so po besedah ministra Klemna Boštjančiča ta cilj dosegli. Vpisalo jih je 9427 državljanov, od teh je 5659 vlagateljev odprlo nov trgovalni račun. »To kaže, da so državljani prepoznali ponujeno alternativo drugim naložbam. Dosegli smo enega ključnih ciljev - večje zanimanje za kapitalski trg,« je ob predstavitvi rezultatov vpisa dejal Boštjančič.

Med cilji izdaje ljudskih obveznic in podobnih izdaj v prihodnjih letih, ko se pričakuje najvišje izdatke za obnovo Slovenije po poplavah, je tudi zagotovitev sredstev za državni proračun.