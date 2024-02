Več kot 2000 navijačev Pustertala je v nedeljo zadovoljno zapuščalo ledno dvorano v Brunicu, saj so njihovi ljubljenci brez večjih težav ugnali ljubljanske hokejiste. Čeprav so zeleno-beli proti vratom Jacoba Smitha sprožili 37 strelov, je njegova mreža ostala nedotaknjena, na drugi strani so domačini dosegli tri gole iz 35 poskusov. Južni Tirolci so do zmage prišli predvsem po zaslugi boljše igre ob igralcu več in igralcu manj. Pustertal je imel štirikrat igralca več, od tega je bil uspešen dvakrat, obakrat Daniel Catenacci, ki je v polno zadel v prvi in tretji tretjini. Za nameček je Lukaša Horaka v drugi tretjini z igralcem manj premagal Ryan Stanton, ob tem pa Ljubljančani še štirikrat niso izkoristili številčne premoči na ledu.

Za spremembe ne bo časa

»V igri pet na pet je bila igra precej izenačena, oba vratarja sta dobro opravila svoje delo. Naša težava je bila igra z igralcem več in igralcem manj, saj smo tako dobili vse tri gole. Morda smo bili preveč nervozni in premalo sproščeni. Želim si, da v tekmo vstopimo s čistimi glavami in polni energije. Fantom ves čas govorim, da je 'manj razmišljanja in več akcije' najboljša stvar. Kadar koli smo v letošnji sezoni igrali tako, smo bili vedno uspešni, in to je tisto, kar želim videti na ledu,« je po včerajšnjem dopoldanskem treningu dejal Antti Karhula, trener ljubljanskih hokejistov, ki je konec prejšnjega tedna pogodbo podaljšal še za dve leti.

»Pustertal smo v letošnji sezoni na obeh domačih tekmah premagali, torej vemo, kako priti do zmage. Imajo več starejših, bolj izkušenih igralcev, toda mi imamo mladostno energijo, ki jo bomo morali pokazati tudi na ledu. V veliko pomoč so nam lahko tudi navijači, ki so nas že nekajkrat ponesli do zmage. Na zadnji tekmi proti Salzburgu so zadnjih deset minut na tribunah stali in nas spodbujali, kar nam je dalo dodatno spodbudo,« si čim glasnejšo podporo s tribun želi 47-letni finski strokovnjak na klopi Olimpije.

Potrebnih bo več emocij

Pred petimi leti je Pustertal v finalu alpske lige vodil že s 3:1, vendar so se Ljubljančani vrnili v igro in na odločilni sedmi tekmi v Brunicu slavili s 3:1 ter prišli do končne zmage. Tokrat se igra na dve zmagi, kot rečeno, so po prvi tekmi v prednosti hokejisti iz Južne Tirolske, ki so v letošnji sezoni v Tivoliju izgubili obe tekmi. V začetku novembra s 3:6 in pred dobrim mesecem s 3:4. »Kot ekipa nam Pustertal ustreza, vendar tega v nedeljo nismo izkoristili. Dejstvo je, da prva tekma ni bila takšna, kot smo pričakovali, ko smo vstopili v to serijo. Morda je bilo premalo emocij z naše strani, odločala pa je igra z igralcem več in igralcem manj, kar je v takšnih serijah običajno. Temu bomo morali dati večjo pozornost in biti bolj zbrani. Če bomo to popravili, se lahko nadejamo tretje tekme, ki naj potem odloča, kdo si bolj zasluži četrtfinale,« pot do uspeha vidi izkušeni kapetan Ljubljančanov Žiga Pavlin, ki ga ne moti, da bo med tekmama le dan premora.

»Včasih je to celo dobro. Mislim, da vsakdo od nas natančno ve, kaj potrebuje med tekmama, da pride svež na led in da svoj maksimum. Skratka, za zmago bomo morali biti bolj požrtvovalni, si bolj želeti zmage in zanjo narediti več od nasprotnika.« S kapetanom se strinja tudi Miha Beričič, 19-letni napadalec Olimpije, ki se s tem, na kom bo danes večji pritisk, ne ukvarja. »To je popolnoma nepomembno. Igrali bomo doma, upam, da bo dvorana polna, po nedeljski tekmi pa natančno vemo, kaj moramo v svoji igri popraviti. Na prvi tekmi nas Pustertal ni presenetil, težko je verjeti, da bi nas lahko na povratni. Pričakujemo lahko trd boj za vsak gol in verjamem, da bo vsaj en plošček več v mreži nasprotnika,« je optimistično razpoložen 193 centimetrov visoki hokejist.

Za Ljubljančane bo to tekma za biti ali ne biti, kajti v primeru poraza bi končali letošnjo sezono v ICEHL. Ne pa tudi sezone, saj jih v finalu državnega prvenstva čakajo še tekme z Jeseničani, ki se v alpski ligi niso prebili v izločilne boje. V ljubljanskem taboru si nihče ne želi, da bi do teh tekem prišlo že v kratkem. V drugem kvalifikacijskem paru za uvrstitev v četrtfinale končnice lige ICEHL je v boljšem položaju Vorarlberg, ki je v Innsbrucku slavil s 6:3. V četrtfinalu so že KAC, Fehervar, Salzburg, Bolzano, Linz in Beljak. Prve četrtfinalne tekme bodo na sporedu že 3. marca.