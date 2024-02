Današnjo zadnjo tekmo 23. kroga v prvi slovenski nogometni ligi med Bravom in Koprom (0:0) je zasenčila odločitev disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Boruta Jegliča, ki je izrekel kazni Mariboru v zvezi z dogodki na tekmi 21. kroga z Muro v Murski Soboti, potem ko je bila prekinjena v 58. minuti zaradi topovskega udara, ki je poškodoval sedem ljudi. Maribor mora plačati 25.000 evrov kazni in odigrati štiri tekme doma pred praznimi tribunami, tekma pa je bila registrirana z izidom 3:0 za Muro (ob prekinitvi je bil izid 2:0 za Maribor). Med razlogi za kazen, kakršne v Sloveniji še ni bilo, so nešportno in neprimerno vedenje navijačev: večkratno žaljivo skandiranje, lomljenje in metanje stolov, prižiganje in metanje bakel ter pirotehničnih sredstev na igrišče, kjer so se ogrevali igralci. Disciplinski sodnik je izpostavil, da je na prvem mestu varnost igralcev, sodnikov, uradnih oseb, gledalcev in drugih. Ob tem je poudaril, da je kakršno koli prižiganje in metanje bakel na stadionu nesprejemljivo in se ne more opravičevati kot del »folklore« neke skupine navijačev, saj gre za izredno nevarno ravnanje in nevarne predmete. Maribor se lahko pritoži v treh dneh po prejemu zapisnika disciplinskega sodnika. Jeglič sklepa o odgovornosti domačega kluba pri organizaciji tekme še ni izdal, saj ugotavlja še dodatne okoliščine.

Prvi polčas Brava in Kopra, ki se borita za Evropo, je bil popoln dolgčas. Edini razburljivi trenutek je bil v 36. minuti, ko je sodnik Borošak po prekršku Bručića nad Ivanškom dosodil enajstmetrovko. V odsotnosti Poplatnika, ki je bil na klopi za rezerve, jo je slabo izvedel Tučić, saj je njegov polvisoki strel po sredini gola vratar Koprivec ubranil brez težav. V drugem polčasu je bila igra malo bolj živahna, a do konca so maloštevilni gledalci videli predvsem taktičen boj, v katerem trenerja Aleš Arnol in Aleksander Radosavljević nista veliko tvegala, saj je bil prvi cilj ostati neporažen. Izidi 23. kroga: Aluminij – Olimpija 0:4, Rogaška – Maribor 0:0, Domžale – Celje 2:2, Mura – Radomlje 0:0, Bravo – Koper 0:0.