Hrvaška radiotelevizija (HRT) je tudi letos ohranila tradicionalni izbor predstavnika za tekmovanje za pesem Evrovizije. To pomeni, da so razpisali natečaj, strokovna žirija je med prispelimi pesmimi izbrala 24 skladb, ki so se predstavile na dveh polfinalnih večerih, nato pa so v nedeljskem finalu v kombinaciji glasovanja žirije in občinstva izbrali zmagovalca. Pesmi Rim Tim Tagi Dim pa ni bilo med prvotnimi 24 izbranci. Strokovna žirija jo je namreč uvrstila na 25. mesto kot prvo rezervo, če bi kdo od izbranih izvajalcev odpovedal nastop. In prav to se je zgodilo: pevka Zsa Zsa se je odpovedala tekmi na Dori in vskočil je Baby Lasagna z energično pesmijo in verzi, kot je »meow, cat, please, meow back«. V finalu je po glasovih občinstva pometel s konkurenco, saj je dobil kar 247 točk, medtem ko jih je drugouvrščeni Alen Đuras dobil le 27, lanski zmagovalci Let 3 pa 24. Zmagal je tudi po glasovih strokovnih žirij iz različnih hrvaških mest, medtem ko mu štiri mednarodne žirije iz Italije, Nemčije, Ukrajine in Islandije niso namenile točk.

V boju za visoka mesta?

Po zmagi 28-letnika iz Umaga se je v hrvaških medijih razplamtela debata o tem, kdo je kriv, da na izboru po prvotnih načrtih zmagovalne pesmi sploh ne bi bilo. Krivca so našli v žiriji Dore, ki jo sestavljajo različni uredniki in producenti hrvaške nacionalne televizije. Nasprotno pa je bila nad pesmijo in izvajalcem navdušena Severina, ki je na Dori nastopila z Let 3. Pevka se je za nastop s provokativnimi reškimi glasbeniki odločila v zadnjem trenutku, le dan pred prvim polfinalnim izborom. Kot je dejala, se je za to odločila, ker so jo člani Let 3 podprli v boju za sinovo skrbništvo. Na odru sicer ni pela, temveč je bila le del koreografije. Kakor koli, Let 3 letos ni pomagala niti Severinina podpora, saj jih je premagal Baby Lasagna, za katerega je pevka dejala, da je čudovit.

Prav tako je nad njim navdušena Ksenija Urličić, bivša urednica zabavnega programa HRT in mama Dore: »Pričakujem, da nas bo Baby Lasagna vrnil v vrh pesmi Evrovizije, in napovedujem, da se bomo na Švedskem uvrstili med prvih pet.« Neposredno po nedeljski zmagi se je skladba res povzpela na drugo mesto uradne evrovizijske stavnice, tik za italijansko predstavnico, zmagovalko festivala Sanremo Angelino Mango. Hrvati so v svoji maniri prepričani, da ravno zato, ker so favoriti za zmago, mednarodne žirije na Dori pesmi Rim Tim Tagi Dim niso namenile točk, da bi jo še pred tekmovanjem na Švedskem izločili iz boja.

Hrvatom se zdi Rim Tim Tagi Dim odlična kljub kritikam, da zelo spominja na lanskoletni hit tekmovanja za pesem Evrovizije Cha Cha Cha finskega raperja Käärija. »Vem, da me primerjajo s Käärijem, in to mi je všeč, saj se mi zdi odličen glasbenik. Verjetno pa me z njim primerjajo le zaradi povezave s tekmovanjem za pesem Evrovizije, sicer med nama ni veliko podobnosti,« je o primerjavah dejal Baby Lasagna.

Raiven prvič v živo

Pevca je na Dori spoznala tudi naša predstavnica na Evroviziji Raiven, ki je kot glasbena gostja nastopila na četrtkovem polfinalnem večeru. Seveda sta si glasbenika izrekla medsebojno podporo. Raiven je nastopila s pesmijo Veronika. To je bilo sploh prvič, da je v živo pred občinstvom izvedla pesem, s katero bo zastopala Slovenijo. Odločila se je za akustično izvedbo, saj jo je na odru s spremljal le klaviaturist Bowrain. Hrvati so bili kljub temu navdušeni nad njo in pesmijo ter so jo opisali kot slovensko Afrodito z razponom glasu, ki mu tonski mojstri komaj sledijo.