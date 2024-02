So zamrznjeni zarodki, ki nastanejo z zunajtelesno oploditvijo v laboratoriju, že otroci, ki uživajo ustrezno pravno zaščito? Vrhovno sodišče ameriške zvezne države Alabama je na to vprašanje odgovorilo pritrdilno in sprožilo še eno burno politično razpravo o reproduktivnih pravicah v Ameriki, potem ko je vrhovno sodišče leta 2022 razveljavilo ustavno zajamčeno pravico do splava. Zlasti republikanski politiki so se tokrat znašli v precepu, saj razsodba sodišča v Alabami spravlja v težave klinike za zunajtelesno oploditev – tri so takoj začasno ustavile postopke, ki uživajo široko podporo javnosti, tudi konservativne in evangeličanske.

Kopica pravnih in etičnih dilem

Primer v Alabami se je dotikal tožbe treh parov, katerih zamrznjeni zarodki so bili leta 2020 uničeni v eni od klinik v Alabami – v prostor za shranjevanje je nepooblaščeno prišel pacient, šaril naokoli in po nesreči so mu padli na tla. Pari so tožili po zakonu zvezne države Alabama iz 19. stoletja, ki govori o odgovornosti za povzročitev smrti in ščiti tudi nerojene otroke, nič pa seveda ne pravi o zamrznjenih zarodkih. Vrhovno sodišče je zdaj reklo takole: »Osrednje vprašanje v primeru smrti zarodkov na kriogenski kliniki je, ali v zakonu obstaja nenapisana izjema za zunajmaternične otroke – torej za nerojene otroke, ki so v času uboja zunaj biološke maternice. Glede na obstoječo pravno prakso je odgovor: ne. Zakon o odgovornosti za smrt mladoletnika se nanaša na vse nerojene otroke, ne glede na njihovo lokacijo.«

Prva praktična posledica je bila ta, da so klinike za zunajtelesno oploditev začele ustavljati svoje delo, ker so izpostavljene tožbam oziroma kazenski odgovornosti. Razsodba namreč prinaša številna neodgovorjena vprašanja in dileme. Številni pari denimo zamrznejo zarodke za daljše obdobje in bi teoretično lahko bili oni ali klinike kazensko odgovorni, če se nekoč odločijo, da jih ne bodo uporabili in jih uničijo. Ali že, če bi šlo kaj narobe s shranjevanjem. Klinike so se nenadoma znašle v težavah še s transportom zarodkov, saj jih podjetja zaradi tveganj niso hotela več prevažati.

Iskanje rešitve

Razsodba je glasno odjeknila tudi v politiki. Demokrati jo označujejo za posledico odločitve vrhovnega sodišča o ukinitvi ustavne pravice do splava, ki so jo republikanci glasno podprli. Politično gledano jim dogajanje v Alabami koristi, ker javnost opominja na to zelo nepriljubljeno razsodbo in ker nameravajo že tako iz pravice do splava narediti eno glavnih tem pred novembrskimi volitvami.

Republikanci pa so v zagati. So zagovorniki svetosti življenja, a tudi pomoči parom, ki imajo težave s spočetjem. Zagato je lepo pokazal odziv njihove predsedniške kandidatke Nikki Haley. Sprva je dejala, da razsodbo podpira, ko pa so se začele kazati posledice, je hitro storila korak nazaj z besedami, da so zarodki zanjo sicer otroci, da pa je treba preučiti smiselnost zakona v Alabami. Republikanski odbor za senatno kampanjo je svojim kandidatom svetoval, naj »se uskladijo z veliko podporo javnosti postopkom zunajtelesne oploditve«. Tako se je odzval tudi Donald Trump, ki pravi, da je treba najti rešitev za nastali položaj. Kongres Alabame jo je že začel iskati. Eden od predlogov je, da zarodki zunaj maternice ne bi bili definirani kot nerojeni otroci.