Norveški smučarski skakalci so v sezono svetovnega pokala 2023/24 vstopili polni pričakovanj. Prepričani so bili, da so v izjemni formi in da se bo Halvor Egner Granerud z druščino drugo leto zapored boril za veliki kristalni globus. Branilec skupne zmage v svetovnem pokalu je bil nato že na prvih tekmah v sezoni daleč od lanske forme, poti na sam vrh niso našli niti njegovi reprezentančni kolegi. Da stvari v deželi Vikingov niso rožnate, je bilo prvič mogoče začutiti že v začetku januarja, ko je svoje slovo po 20 letih na položaju športnega direktorja smučarskih skokov napovedal Clas Brede Brathen.

Odstop športnega direktorja, ki ni našel skupnega jezika s krovno smučarsko zvezo, je bil začetek težav, ki so se nabirale. Čeprav je kar devet smučarskih skakalcev iz Norveške letos že doseglo vsaj eno uvrstitev med najboljših petnajst v svetovnem pokalu, uvrstitve na sam vrh ni bilo, saj so le Johann Andre Forfang (enkrat), Marius Lindvik (dvakrat) in Kristoffer Eriksen Sundal (dvakrat) okusili slast stopničk.

Žal jim je, da so stvari eskalirale

​Po svetovnem prvenstvu v poletih, ko Norvežani, ki slavijo kot izjemni letalci, niso osvojili nobene kolajne, so krivca našli v glavnem trenerju. Avstrijski strokovnjak Alexander Stöckl je na čelu Vikingov že vse od leta 2011 in je s svojimi varovanci osvojil vse, kar se v skokih da osvojiti. Po poletih na Kulmu so člani ekipe A smučarski zvezi poslali pismo, v katerem so zahtevali njegov takojšen odstop. Vse od takrat 50-letni Avstrijec na tekmah svetovnega pokala ni vodil svoje reprezentance, v Oberstdorfu pa smo o nastali situaciji povprašali Johanna Andreja Forfanga, ki je bil podpisnik omenjenega pisma. »Za zdaj sem brez komentarja. Žal nam je, da so stvari prišle do medijev in so ušle izpod nadzora. Smo v procesu, ko želimo stvari rešiti za zaprtimi vrati in jih tudi bomo. Do takrat medijem ne bomo povedali nič več, ko bodo stvari razjasnjene, boste to izvedli tudi vi,« je bil jasen pri svojem odgovoru ​Johann Andre Forfang​, ki je v Oberstdorfu zasedel deveto in osmo mesto na posamični tekmi.

Ker smo spoštovali njegov odgovor, ga nismo več morili z nelagodnimi vprašanji, ki jih je bil deležen na vsakem koraku, zanimalo nas je, kako vse skupaj vpliva na trenutno vzdušje v ekipi. »Razumemo, da ljudje sprašujejo, da jih zanima, kaj se dogaja. Prav je tako, a nekoliko vpliva na naše nastope na skakalnici, kjer je naša naloga, da se zberemo in skočimo kar se da najboljše,« je dodal edini norveški zmagovalec tekme za svetovni pokal v tej sezoni.

Se bo vrnil v Lahtiju?

Pomemben del norveškega skakalnega mozaika sestavlja tudi Slovenec Bine Norčič, ki je podaljšana desna roka Alexandra Stöckla. Slovenski skakalni strokovnjak, ki je koordinator vseh potovanj norveške ekipe in je zadolžen za rezultate ekipe B v tej sezoni, se nam je oglasil iz Amerike, kjer so bile minuli konec tedna tekme celinskega pokala. Tudi Bine Norčič se je držal načela ekipnega dogovora, da medijem ne bo dal nobenih dodatnih informacij. »Pravzaprav jih niti nimam, saj je letos moja naloga, da skrbim za dodatne kvote iz celinskega pokala, kar mi odlično uspeva. Zame je bil šok le pred odhodom v Lake Placid, ko me je Alex klical, naj prekličem njegovo letalsko vozovnico, da ne bo potoval z ekipo. Pozneje sem se od vsega poskusil odmakniti,« je povedal Bine Norčič.

Slovenski trener je od nekdaj dober prijatelj Alexandra Stöckla in ima o Avstrijcu še vedno dobro mnenje. »Ne glede na vse, kar se je v teh dneh pisalo o njem, je obdržal profesionalni odnos. Še vedno je povsem na strani ekipe in midva še vedno vsak dan komunicirava. Glede mojega dela se ni spremenilo nič. Še vedno sta moja šefa Alex in Clas,« je povedal Norčič, ki si želi, da bi se Stöckl ekipi pridružil že v Lahtiju in bi sezono profesionalno odvodil do konca. Potrdil je tudi, da si Alexander Stöckl pri reševanju spora pomaga z odvetniki, a tukaj ne gre za kakšne tožbe proti športnikom, le za pametno pravno pomoč, da ne bi uporabil kakšne napačne besede. Čeprav vsi tekmovalci vedo, da ima Stöckl vso podporo Slovenca, so z delom Norčiča izjemno zadovoljni tudi tekmovalci. »Vsi ga imamo radi. On je trenutno zagotovo eden najbolj priljubljenih športnih delavcev v norveških skokih in ena najpomembnejših oseb v tej ekipi,« je izbrane besede uporabil Johann Andre Forfang, njegovemu mnenju pa se je pridružil tudi Halvor Egner Granerud.

5 posameznih stopničk so na dvaindvajsetih izpeljanih tekmah za svetovni pokal dosegli norveški skakalci v tej sezoni. Lani je Halvor Egner Granerud to sam dosegel osemnajstkrat.